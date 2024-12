Administracja USA zaostrza sankcje na irańską "flotę cieni"

Za poprzedniej kadencji Trumpa wywieranie presji na Teheran doprowadziło do zmniejszenia eksportu ropy do 300 tys. baryłek dziennie - przypomniał portal Iran International, powołując się na dane szacunkowe oparte o śledzenie tankowców. Jednak w sierpniu ubiegłego roku eksport ropy wzrósł do ponad 2,2 mln baryłek dziennie. Od tej pory systematycznie maleje ponieważ główny klient Teheranu - Chiny - ograniczają zakupy. We wrześniu eksport irańskiej ropy sięgał 1,8 mln baryłek dziennie, jednak w październiku spadł do 1,5 mln, a w listopadzie - do 1,3 mln.