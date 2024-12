- Panowie Snowden, Depardieu i Janukowycz mają czwartego do brydża - tak skomentował informację o udzieleniu obalonemu syryjskiemu dyktatorowi Baszarowi al-Asadowi azylu w Rosji Radosław Sikorski. Odniósł się też do niedawnej wypowiedzi Donalda Trumpa na temat NATO.

W niedzielę syryjscy rebelianci wkroczyli do Damaszku i ogłosili, że reżim Baszara al-Asada upadł. Tego samego dnia rosyjskie agencje zaczęły informować, że obalony przywódca przebywa w Rosji, co w poniedziałek potwierdził rzecznik Kremla, przyznając, że była to decyzja Władimira Putina.

O sytuację w Syrii i udzielenie przez Rosję azylu Asadowi dziennikarze zapytali na konferencji ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. - Myślę, że inni dyktatorzy też powinni wziąć pod uwagę, że poleganie na zewnętrznych patronach, i to tak autorytarnych jak dzisiejsza Rosja, zamiast na poparciu swoich własnych narodów, właśnie tak się kończy - skomentował.

Następnie podsumował: - Panowie Snowden, Depardieu i Janukowycz mają czwartego do brydża.

Edward Snowden jest byłym współpracownikiem amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, który został oskarżony o szpiegostwo oraz kradzież tajemnic państwowych. W 2022 roku uzyskał rosyjskie obywatelstwo.

Gerard Depardieu jest francuskim aktorem, znanym z sympatyzowania z Kremlem. Putin określa go swoim przyjacielem, a rosyjskie obywatelstwo otrzymał na mocy dekretu prezydenta.

Z kolei Wiktor Janukowycz to były prorosyjski prezydent Ukrainy, który został odsunięty od władzy w wyniku "rewolucji godności" w 2014 roku. W następstwie protestów w lutym zbiegł do Rosji, gdzie przebywa do dziś.

Co czeka Syrię?

Sikorski został zapytany o jego przypuszczenia na temat tego, co może się wydarzyć w najbliższych tygodniach w Syrii. - To jest oczywiście bardzo celne pytanie, dokładnie to, które zadaje sobie cały świat - skomentował.

Szef polskiego MSZ wyraził nadzieję, że nowy rząd "będzie lepszy, a nie gorszy" od poprzedniego. - Polska jest współautorem stanowiska Unii Europejskiej w sprawie Syrii. A więc, po pierwsze potępienie i satysfakcja z tego, że wyjątkowo krwawy reżim stracił władzę. Po drugie, apel o to, aby nikt nie próbował naruszyć terytorium Syrii, międzynarodowo uznanych granic - oświadczył.

Sikorski przyznał, że wyłonienie nowych władz cieszących się poparciem może być "skrajne trudne" ze względu na duże zróżnicowanie zarówno etniczne, jak i kulturowe kraju. Dodał, że w tej kwestii będzie wspierał działania wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej.

Trump o NATO, Sikorski o roli Dudy

Radosław Sikorski został też zapytany o słowa prezydenta elekta Donalda Trumpa, który w wywiadzie w NBC powiedział: - Jeśli Europejczycy będą traktować nas uczciwie, zostaniemy w NATO, ale jeśli nie, absolutnie rozważę wyjście z Sojuszu.

Szef MSZ przyznał, że nie wie, jak interpretować te słowa. - Zakładam, że toczy się intensywny dialog między naszym prezydentem Andrzejem Dudą a prezydentem elektem. Przypominam, nasz prezydent uważa elekta za swojego przyjaciela i amerykańskiego bohatera, więc mam nadzieję, że nie dopuści do realizacji żadnych złych interpretacji tych słów - podkreślił.

Radosław Sikorski o słowach Donalda Trumpa o NATO

W udzielonym w piątek, lecz wyemitowanym w niedzielę wywiadzie dla programu "Meet the Press" Trump powiedział, że pozostanie USA w NATO zależy od tego, czy sojusznicy będą "płacić swoje rachunki" i od tego, jak będą traktować USA w relacjach handlowych.

- Po pierwsze, oni wykorzystują nas w handlu, traktują nas okropnie. Nie biorą naszych samochodów, nie biorą naszych produktów spożywczych, nie biorą niczego (...). A na dodatek my ich bronimy - powiedział Trump. Dodał, że gdyby nie jego groźby wobec NATO i presja na zwiększenie wydatków obronnych podczas poprzedniej kadencji, państwa europejskie "nie miałyby pieniędzy, by walczyć".

- Jeśli będę myślał, że oni traktują nas sprawiedliwie, odpowiedź brzmi: absolutnie, zostałbym przy NATO - podkreślił Trump. Dodał jednak, że w przeciwnym wypadku "absolutnie" rozważyłby wyjście z Sojuszu.

Autorka/Autor:os/kg

Źródło: TVN24