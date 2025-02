Bułgaria, Rumunia, Austria i Węgry wysyłają wspólne siły na granicę z Turcją

Przedstawiciele Bułgarii , Rumunii , Austrii i Węgier w poniedziałek podpisali porozumienie o utworzeniu wspólnej jednostki funkcjonariuszy straży granicznej - przekazała bułgarska agencja prasowa BTA. Minister spraw wewnętrznych Bułgarii Danieł Mitow na konferencji prasowej po podpisaniu porozumienia przekazał, że wspólny kontyngent to "dopiero pierwszy krok" w ramach wzajemnej współpracy. Przypomniał, że o jego utworzeniu zdecydowano już podczas czterostronnego spotkania w Budapeszcie w listopadzie 2024 roku.

Międzynarodowe siły na granicy UE

Utworzenie wspólnego kontyngentu straży granicznej było jednym z warunków wycofania sprzeciwu Austrii w sprawie pełnego przystąpienia Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen - przypomina agencja ENEX. W 2022 roku Austria zawetowała przystąpienie tych krajów UE do strefy Schengen argumentując, że wielu imigrantów przybywa nielegalnie do Unii Europejskiej tzw. bałkańskim szlakiem migracyjnym, czyli właśnie przez Bułgarię i Rumunię.