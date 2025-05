Ukraińskie drony "zmierzały do Moskwy"

Ukraiński dron Magura w akcji. Rosyjski Su-30 zestrzelony Źródło: Wywiad wojskowy Ukrainy/Telegram

> "Władimir Putin nie zdaje sobie sprawy, że gdyby nie ja, Rosji już by się wiele złego przytrafiło. Igra z ogniem" - napisał w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Dwa dni wcześniej stwierdził, że rosyjski przywódca "zupełnie zwariował".

> Rosja powinna poważnie potraktować ostrzeżenia Donalda Trumpa – powiedziała rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce. Stwierdziła, że prezydent ma do dyspozycji "wiele różnych środków", lecz jednocześnie, że Waszyngton nadal dąży do bezpośrednich rozmów Rosji i Ukrainy.

> Rosyjska obrona powietrzna zniszczyła lub przechwyciła 112 ukraińskich dronów w ciągu trzech godzin – poinformowała agencja Reutera, powołując się na komunikat rosyjskiego ministerstwa obrony. Mer Moskwy Siergiej Sobianin powiedział, że sześć ukraińskich dronów zostało unieszkodliwionych podczas lotu w kierunku stolicy Rosji.

Ukraina, żołnierze, ukraińscy żołnierze, wojna Źródło: PAP/EPA/Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade HANDOUT

> Gospodarce Rosji grozi "hipotermia" - stwierdził cytowany przez Reutersa rosyjski minister gospodarki Maksim Reszetnikow. Wezwał też bank centralny do uwzględnienia spowalniającej inflacji przy ustaleniu wysokości stóp procentowych.

> Ukraina odpowie na ataki Rosji takimi samymi działaniami. Kluczowymi elementami będą drony uderzeniowe i pociski dalekiego zasięgu własnej produkcji – zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

> Komisarz Unii Europejskiej do spraw obrony Andrius Kubilius wyraził opinię, że Rosja może "przetestować" Zachód już w 2027 roku.

> Rosja buduje linie elektroenergetyczne na okupowanej części południowo-wschodniej Ukrainy, by podłączyć do swojej sieci Zaporoską Elektrownię Atomową, którą jej wojska zajęły w 2022 roku - informuje "New York Times", powołując się na raport organizacji Greenpeace.