Rosja i Ukraina dokonały wymiany jeńców wojennych. Do Rosji wróciło 115 żołnierzy, którzy zostali schwytani w obwodzie kurskim. Doniesienia rosyjskiego resortu obrony potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rosyjscy jeńcy wracają do kraju

Rosyjscy jeńcy wracają do kraju mil.ru

Uwolnienie poborowych

Rosyjskie ministerstwo obrony nie sprecyzowało, jacy wojskowi zostali uwolnieni w ramach wymiany. Rzeczniczka praw człowieka Tatiana Moskalkowa potwierdzając te doniesienia dodała, że większość ze 115 zwolnionych żołnierzy trafiła do niewoli po rozpoczęciu przez siły ukraińskie ofensywy w obwodzie kurskim.

W piątek rosyjska sekcja BBC podała, że od początku ofensywy sił ukraińskich w przygranicznym regionie co najmniej 81 rosyjskich poborowych przestało kontaktować się z bliskimi, a co najmniej 38 zostało schwytanych.

Zełenski potwierdza

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował z kolei, że do Ukrainy wróciło 115 uwolnionych ukraińskich żołnierzy. "Kolejnych 115 naszych obrońców wróciło dziś do domu. Są to żołnierze Gwardii Narodowej, Sił Zbrojnych, Marynarki Wojennej, Państwowej Straży Granicznej" - czytamy w komunikacie opublikowanym na koncie Zełenskiego na Telegramie.