Ukraińcy atakują kluczowy port. Kazachstan grozi konsekwencjami

Rzecznik kazachskiego MSZ Ajbek Smadijarow, cytowany w sobotę przez agencję Kazinform, powiedział, że jego resort wyraża protest w związku z "kolejnym, celowym, atakiem na krytyczną infrastrukturę Międzynarodowego Konsorcjum Rurociągowego w rejonie portu w Noworosyjsku".
- To, co się wydarzyło, jest już trzecim aktem agresji przeciwko wyłącznie cywilnemu obiektowi, którego funkcjonowanie jest gwarantowane przez normy prawa międzynarodowego - mówił Smarijadow.
Zaakcentował, że Kazachstan "niezmiennie opowiada się za utrzymaniem stabilności i nieprzerwanego dostarczania nośników energii". - Podkreślamy, że Kaspijskie Konsorcjum Rurociągowe odgrywa znaczącą rolę w utrzymaniu stabilności światowego systemu energetycznego - dodał Smadijarow.
Kaspijskie Konsorcjum Rurociągowe to projekt, zrzeszający koncerny energetyczne z USA, Rosji i Kazachstanu. Na jego stronie podano, że projekt powstał w celu budowy i eksploatacji rurociągu o długości ponad 1,5 tysięcy kilometrów. Do systemu KKR trafia ropa głównie z rozległych złóż w zachodnim Kazachstanie, a także surowiec od rosyjskich producentów - poinformowano.
Cel kilkakrotnych ataków
Port w Noworosyjsku w rosyjskim Kraju Krasnodarskim, jeden z największych na Morzu Czarnym, był kilkakrotnie celem ataków sił ukraińskich, używających drony i łodzie. Obiekt odgrywa kluczową rolę w eksporcie rosyjskich surowców energetycznych. Obsługuje też dostawy ropy z terminalu Kaspijskiego Konsorcjum Rurociągowego.
Port w Noworosyjsku został zaatakowany w nocy z piątku na sobotę. Po tym zdarzeniu resort energetyki w Astanie poinformował, że "z powodu poważnych uszkodzeń z eksploatacji zostało wyłączone urządzenie cumownicze, a eksport ropy w trybie pilnym przekierowano na alternatywne trasy".
Wcześniejszy atak na port miał miejsce 17 listopada. Wówczas zostały uszkodzone nabrzeża do przeładunku ropy i instalacje pompowe.
We wrześniu, w czasie nalotów dronów ukraińskich na Noworosyjsk, ucierpiało biuro Kaspijskiego Konsorcjum Rurociągowego w tym mieście.
Uderzenie w przepompownię ropy
W lutym tego roku celem ataku sił ukraińskich była przepompownia ropy Kroptinskaja w Kraju Krasnodarskim, należąca do Kaspijskiego Konsorcjum Rurociągowego.
Rosyjski portal Neftegaz napisał wówczas, że przepompownia ta jest największą w systemie rurociągów, który łączy złoża ropy naftowej w zachodnim Kazachstanie z rosyjskimi na szelfie Morza Kaspijskiego.
Autorka/Autor: tas/akw
Źródło: tvn24.pl, RBK, Neftegaz
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock