983 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał zachodnich sojuszników, aby przestali "obserwować" i podjęli działania w celu rozwiązania problemu obecności wojsk północnokoreańskich w Rosji, zanim zaczną one walczyć z żołnierzami ukraińskimi. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Żaden ukraiński żołnierz, z którym rozmawiam, nie wierzy w to, że stracone terytoria wrócą do Ukrainy. Ostatni miesiąc to największe postępy w zdobyczach terytorialnych Rosji od początku pełnoskalowej inwazji - powiedziała w TVN24 dziennikarka i wolontariuszka Aldona Hartwińska, która regularnie wyjeżdża w okolice ukraińskiego frontu. Przyniosła do studia TVN24 rozbrojonego rosyjskiego drona. Takie urządzenia - mówiła - "są w tej chwili największym zagrożeniem".