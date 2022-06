Zagraniczne media o wizycie Olafa Scholza, Emmanuela Macrona i Mario Draghiego w Kijowie

"Po długim okresie powściągliwości Scholz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Mario Draghi udali się do Kijowa z podniesioną przyłbicą. Tak więc ta podróż była również sygnałem dla Putina: "nie boimy się ciebie i odwiedzamy naszych przyjaciół na Ukrainie nawet w czasie wojny" - pisze portal RND.

"Nadal obowiązuje zasada, że podróże kształcą. Dotyczy to również przywódców państw. Scholz był poruszony tym, co wojska rosyjskie zrobiły na kijowskim przedmieściu, w Irpieniu. W zasadzie wiedział o tym już wcześniej. Jednak zobaczenie tych okrucieństw na miejscu zmienia perspektywę" - dodaje.

ARD: czasami polityka potrzebuje symboli

"Zobaczyć horror na własne oczy to jednak coś innego, nawet jeśli najgorsze zostało już usunięte" - pisze dziennik "Berliner Zeitung". Na wspólnej konferencji prasowej przywódców z Zełenskim "Scholz wydawał się wręcz empatyczny jak na siebie". "W Urzędzie Kanclerskim w Berlinie jest się daleko od wojny. Pod tym względem podróż na Ukrainę była prawdopodobnie pełnym sukcesem - zarówno dla kraju ogarniętego wojną, jak i dla poglądów samego kanclerza" - dodaje.

Le Figaro: Macron pokazał się jako niezawodny przyjaciel Ukrainy

"Na Ukrainie Macron pokazuje swoje pojednanie z Wołodymyrem Zełenskim" - pisze dziennik "Le Figaro". "Macron podczas podróży do Kijowa pokazał się jako niezawodny przyjaciel Ukrainy" - dodaje gazeta, podkreślając, że obietnica kolejnych dostaw francuskich dział Caesar na Ukrainę częściowo "udobruchała prezydenta Zełenskiego, który ma za złe Macronowi jego słowa o nieupokarzaniu Rosji ".

Według "Le Figaro" widok kraju w stanie wojny: worków z piaskiem w Kijowie, alarmy przeciwlotnicze, czołgi i samochody opancerzone oraz zniszczone osiedla Irpienia, który odwiedzili przywódcy, zrobiły na nich duże wrażenie, powodując "historyczny zwrot" w podejściu do członkostwa Ukrainy w UE.

Le Monde: spóźniony przyjazd

Dziennik "Le Monde" pisze, że: "deklaracje Macrona wzywające do 'nieponiżania' Rosji, jego naleganie na dialog z Władimirem Putinem " oraz "spóźniony przyjazd" do Kijowa wzbudziły wśród ukraińskiej ludności mieszane uczucia, w tym "niepokój i gniew".

Francuski dziennik podkreśla, że ukraińscy dowódcy używają między sobą słowa " makronić ". "To wyrażenie rozprzestrzeniło się błyskawicznie między żołnierzami, którzy używają go za każdym razem, gdy ktoś mówi coś, żeby nic nie powiedzieć" - przypomina gazeta.

Dziennik "Liberation" określa wizytę Macrona na Ukrainie jako "spóźnioną w 113. dniu wojny". Prezydent Francji ostatecznie zdecydował się udać do stolicy Ukrainy na pokładzie specjalnego pociągu w towarzystwie kanclerza Niemiec i premiera Włoch, aby omówić, oprócz wsparcia wojskowego, wniosek Ukrainy o przystąpienie do UE - zauważa gazeta, pisząc o "spóźnionej jeździe pociągiem do Kijowa" i wizycie prezydenta, która "była oczekiwana na Ukrainie od 4 miesięcy".