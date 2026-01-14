Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wołodymyr Zełenski zapowiada stan wyjątkowy

Wołodymyr Zełenski
Kolejna fala rosyjskich ataków na Ukrainie. Materiał "Faktów po południu"
Źródło: TVN24/Reuters
Wołodymyr Zełenski zapowiedział wprowadzenie stanu wyjątkowego w ukraińskim sektorze energii. Jest to spowodowane zniszczeniami w ukraińskiej sieci energetycznej oraz niskimi temperaturami. Prezydent poinformował też o "pracach nad zwiększeniem importu energii elektrycznej na Ukrainę".

Prezydent Ukrainy poinformował o konsekwencjach ostatnich rosyjskich zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Spowodowały dotkliwe braki w dostawach energii.

"W ukraińskim sektorze energetycznym zostanie ogłoszony stan wyjątkowy. Pierwszy wicepremier - minister energetyki Ukrainy został wyznaczony do nadzorowania działań wspierających ludzi i społeczności w tych warunkach, a także do rozwiązywania kwestii praktycznych" - ogłosił Zełenski w mediach społecznościowych.

Zełenski: konsekwencje ataków są poważne

"Przedstawiciele rządu zmaksymalizują wysiłki we współpracy z partnerami w celu pozyskania niezbędnego sprzętu i dodatkowego wsparcia" - przekazał. "Trwają również prace nad znacznym zwiększeniem importu energii elektrycznej na Ukrainę" - napisał.

"Nie ma tam już żywego miejsca". Śpią przy drzwiach i już nie wierzą w pokój
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie ma tam już żywego miejsca". Śpią przy drzwiach i już nie wierzą w pokój

Tatiana Serwetnyk

"Konsekwencje rosyjskich ataków i pogarszających się warunków pogodowych są poważne. Ekipy remontowe, firmy energetyczne, służby komunalne i Państwowa Służba Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy nadal pracują całą dobę, aby przywrócić dostawy prądu i ogrzewania. Wiele problemów wymaga pilnego rozwiązania. Dziękuję wszystkim zaangażowanym i za pełną wydajność pracy" - napisał ukraiński prezydent.

Zełenski zapowiedział powołanie w Kijowie sztabu kryzysowego

Wcześniej tego dnia mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że w tak ekstremalnych warunkach ukraińska stolica nie funkcjonowała od początku wybuchu wojny z Rosją na pełną skalę w lutym 2022 r.

Władze obawiają się, że sytuację w mieście, w którym w środę wieczorem na zewnątrz było minus 11 stopni Celsjusza, mogą pogorszyć nowe rosyjskie ataki, wymierzone w elektrownie i elektrociepłownie. W mieszkaniach panuje temperatura ok. 16 stopni Celsjusza.

Zełenski, po naradzie w sprawie sytuacji w sektorze energetycznym, zapowiedział powołanie w Kijowie sztabu kryzysowego.

OGLĄDAJ: Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"
pc

Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/kab, akr

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/@ZelenskyyUa

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWołodymyr ZełenskiRosjaKijówWojna w UkrainieWojna na UkrainieAtak Rosji na Ukrainę
Czytaj także:
Nuuk, stolica Grenlandii
Co dalej z Grenlandią? Bez porozumienia po rozmowach delegacji
Świat
Smog, zimno, noc
Smog dusi. Sprawdź, jakim powietrzem oddychasz
METEO
Prezydent RP Karol Nawrocki
Tej ustawy prezydent "szczęśliwie zawetować nie może". Minister komentuje
BIZNES
Ryszard Kalisz
Kaczyński pozwał Kalisza. Jest decyzja sądu
Polska
Komunikacja miejska w ferie zimowe
Będzie mniej autobusów, rzadziej pojadą tramwaje i metro
WARSZAWA
imageTitle
Problemy Djokovicia. Nagle musiał zakończyć trening
EUROSPORT
Protesty w Iranie
MSZ apeluje do Polaków. "Natychmiast opuść Iran"
Polska
Ukrywał się w chatce na skraju lasu
Na skraju lasu zbudował domek, by uniknąć więzienia
WARSZAWA
Mem Białego Domu
Kolejny mem Białego Domu o Grenlandii
Świat
imageTitle
Skoki narciarskie w Wielkanoc? Zaskakująca decyzja FIS
EUROSPORT
Lotnisko w Nowym Jorku
USA wstrzymują wydawanie wiz imigracyjnych obywatelom 75 krajów
BIZNES
Marcin Romanowski
"Ręcznie" wyznaczony? O co chodzi z sędzią w sprawie Romanowskiego
Polska
Zbigniew Ziobro
"Chcemy zobaczyć dokument"
Polska
Tankowiec z ropą u wybrzeży Wenezueli
Amerykańska blokada, duży spadek dostaw do Chin
BIZNES
Do szpitala z obrażeniami trafił też portier
Brutalny atak na lekarkę. "Leżała pod kaloryferem cała we krwi"
Katowice
Śnieżna noc, mgła
W nocy zachowajmy ostrożność, bo będzie ślisko
METEO
Nawrocki
"Dragon" na spotkaniu z prezydentem. Kto odpowiadał za uczestników?
Polska
imageTitle
Zacięta walka w slalomie. Zwycięsko wyszli z niej Włosi
EUROSPORT
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Wycofano ofertę sprzedaży popularnej sieci kawiarni
BIZNES
Trudna sytuacja na kolei, opóźnione pociągi
Śnieg i marznący deszcz uszkodziły sieć trakcyjną
WARSZAWA
Donald Trump w Białym Domu
Trump "rewizjonistą" porządku międzynarodowego? "Wchodzimy w okres nihilizmu"
Polska
shutterstock_2153191737
Ostrzeżenie dla pasażerów. Część połączeń może zostać odwołana
BIZNES
Trudne warunki pogodowe na Lotnisku Chopina
Odladzają samoloty, opóźnienia na Lotnisku Chopina
WARSZAWA
Grenlandia
Wojsko jedzie na Grenlandię
Świat
imageTitle
Kasai wraca i powalczy z Polakami. "Niesamowite, że wciąż znajduje motywację"
EUROSPORT
shutterstock_2593925179
Największy wzrost na świecie. Dzięki wprowadzeniu euro
BIZNES
Piesi weszli na przejście przy czerwonym świetle
Zima, biała jezdnia i para pieszych na czerwonym świetle. Nagranie
Katowice
pap_20230922_0PD (1)
Nowe prawo na Węgrzech może uniemożliwić wydanie Ziobry i Romanowskiego
Świat
Utrudnienia na S8 pod Wyszkowem (zdj. ilustracyjne)
Trasa S8 była zablokowana po wypadku
WARSZAWA
Ewa Drobek, nauczycielka z Warszawy
Nauczycielka z Polski z szansą na milion dolarów
Justyna Suchecka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica