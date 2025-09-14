Zełenski "wzywa wszystkich partnerów"

Ołeh Biłecki: Rosjanie zrzucili na cywilów w Jarowej bombę manewrującą

Prezydent USA Donald Trump oświadczył wcześniej, że jest gotów nałożyć dodatkowe sankcje na Rosję, ale pod warunkiem, że wszystkie kraje NATO przestaną kupować rosyjską ropę.

"Wzywam wszystkich partnerów, by przestali szukać wymówek, aby nie nakładać sankcji - Europę, USA, G7 i G20" - napisał Zełenski na platformie X.

Zełenski: trzeba obniżyć konsumpcję rosyjskiej ropy

"Konieczne jest obniżenie konsumpcji rosyjskiej ropy, a to zdecydowanie zmniejszy zdolność Rosji do walki. Słyszymy stanowisko USA i to stanowisko powinno być usłyszane przez wszystkich tych, którzy wciąż wybierają dostawy z Rosji, a nie od innych partnerów" - dodał prezydent Ukrainy.

I urge all partners to stop looking for excuses not to impose sanctions—Europe, the US, the G7, the G20. Peace is a pat—one that must be taken from war to peace. Everyone must tread this path, and sanctions are part of it. If Putin does not want peace, he must be forced into it. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2025 Rozwiń Źródło: X

