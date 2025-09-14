Logo strona główna
Świat

Zełenski "wzywa wszystkich partnerów"

Wołodymyr Zełenski
Ołeh Biłecki: Rosjanie zrzucili na cywilów w Jarowej bombę manewrującą
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników, aby "przestali szukać wymówek" w sprawie sankcji na Rosję. Ocenił, że konieczne jest zmniejszenie zakupów rosyjskiej ropy, by obniżyć zdolność Rosji do prowadzenia wojny.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył wcześniej, że jest gotów nałożyć dodatkowe sankcje na Rosję, ale pod warunkiem, że wszystkie kraje NATO przestaną kupować rosyjską ropę.

"Wzywam wszystkich partnerów, by przestali szukać wymówek, aby nie nakładać sankcji - Europę, USA, G7 i G20" - napisał Zełenski na platformie X.

Zełenski: trzeba obniżyć konsumpcję rosyjskiej ropy

"Konieczne jest obniżenie konsumpcji rosyjskiej ropy, a to zdecydowanie zmniejszy zdolność Rosji do walki. Słyszymy stanowisko USA i to stanowisko powinno być usłyszane przez wszystkich tych, którzy wciąż wybierają dostawy z Rosji, a nie od innych partnerów" - dodał prezydent Ukrainy.

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: president.gov.ua

RosjaUkrainaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieWołodymyr Zełenski
