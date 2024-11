"Jak można negocjować z zabójcą?". Zełenski: żeby rozmawiać, nie możemy zostać sam na sam z Rosją

- Ważne jest stanowisko prezydenta Donalda Trumpa i stosunek Stanów Zjednoczonych do Ukrainy . Nie można mówić abstrakcyjnie: jestem pośrednikiem, dlatego nie mogę być po żadnej ze stron. Ameryka powinna utrzymać stanowisko, że Rosja jest agresorem, złamała naszą integralność terytorialną, prawo międzynarodowe - mówił Zełenski w wywiadzie dla ukraińskiego nadawcy Suspilne z okazji 100-lecia Ukraińskiego Radia.

- Jakie można negocjować z zabójcą? Jeżeli będziemy po prostu rozmawiać z Putinem, z zabójcą, w warunkach, w jakich obecnie się znajdujemy, niewzmocnionych jakimiś ważnymi elementami, to będzie to dla Ukrainy stracony status już na wejściu. Mając słabą pozycję, nie mamy co robić w tych negocjacjach - mówił prezydent.