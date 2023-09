Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Należy dostarczyć Ukrainie więcej bardzo potrzebnych systemów obrony powietrznej - oświadczył we wtorek amerykański minister obrony Lloyd Austin na wspólnej konferencji prasowej z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generałem Markiem Milleyem podczas 15. spotkania grupy kontaktowej ds. Ukrainy w bazie lotniczej USA w Ramstein w Niemczech.

> Podczas nocnego ataku rosyjskich dronów kamikadze spłonęła hala produkcyjna oraz magazyn częściowo udostępniony Caritasowi. - Szacujemy koszty i straty hal oraz towaru, który tam był na jakieś 30 milionów złotych - poinformował na antenie TVN24 prezes Fakro Ryszard Florek. W magazynie było łącznie 300 ton darów, "pomocy humanitarnej przygotowanej przez Caritas Polska" - przekazał Marcin Majewski, koordynator do spraw mediów Caritas Polska.

> Tonący chwyta się wszystkiego, czego się da. Trochę to jest taka sytuacja, jak dzisiaj między Polską a Ukrainą - mówił prezydent Andrzej Duda, pytany po przedłużeniu embarga na ukraińskie zboże. Przekonywał, że "musimy pilnować swoich interesów". - To jest przede wszystkim nasz obowiązek i będziemy to robili skutecznie i zdecydowanie - dodał.