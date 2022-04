Trzeci masowy grób w pobliżu Mariupola. Ustalenia niezależnych dziennikarzy

Pierwsze wykopy pojawiły się 24 marca, już po tym, gdy wieś zajęli Rosjanie. Na zdjęciach satelitarnych mają one ok. 60-70 km długości.

- Wiemy o tych zbiorowych grobach, bo ci faszyści – innych słów nie ma – angażują do pochówku miejscową ludność w zamian za jedzenie. To oni nas powiadomili, że aby dostać jedzenie, wodę, trzeba wypracować "roboczogodziny". Teraz w Mariupolu nie starcza pomocy humanitarnej, dlatego ludzie są zmuszeni, by to robić – powiedział Bojczenko.