Nowy sekretarz generalny NATO w pierwszej podróży zagranicznej

Dwa dni po objęciu stanowiska sekretarza generalnego NATO Mark Rutte wybrał się w pierwszą zagraniczną podróż - do Kijowa. Prezydent Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował do Zachodu o pomoc w odpieraniu ataków sił rosyjskich. Wezwał również zachodnich sojuszników, aby umożliwili Ukrainie przeprowadzanie uderzeń w głębi Rosji przy użyciu dostarczanej przez nich broni.

We wtorek Mark Rutte przejął funkcję sekretarza generalnego NATO z rąk Jensa Stoltenberga. W czwartek udał się w swoją pierwszą zagraniczną podróż - do Ukrainy .

Apel Zełenskiego

Zełenski z kolei powiedział, że chciałby, aby sojusznicy Kijowa zestrzeliwali rakiety i drony wykorzystywane przez Rosję do ataków na Ukrainę, podobnie jak zrobili to sojusznicy Izraela, zaatakowanego przez Iran .

Zełenski ponowił także apel do zachodnich sojuszników, aby pozwolili Ukrainie na przeprowadzanie uderzeń na terytorium Rosji przy użyciu dostarczanej przez nich broni, twierdząc, że "opóźniają" podjęcie decyzji. - Bez broni dalekiego zasięgu nie będziemy w stanie powstrzymać Rosji, która używa takiej broni przeciwko nam, niszcząc wszystko - uzasadniał.

Rozmowa o "planie zwycięstwa"

Wcześniej w czwartek Zełenski odniósł się do wizyty sekretarza generalnego w Kijowie, podkreślając, że "pokazuje ona, gdzie obecnie broni się wspólnych wartości świata euroatlantyckiego". Zełenski przekazał również, że rozmawiał z nim m.in. o "planie zwycięstwa Ukrainy", sytuacji na froncie i potrzebach wojska.

"W pierwszą podróż w roli sekretarza generalnego NATO Mark Rutte udał się do Ukrainy i jest to naprawdę znaczące. (...) Wyraźnie określa to priorytety (Sojuszu) i pokazuje, gdzie obecnie bronione są wspólne wartości całego regionu euroatlantyckiego" - napisał, podkreślając, że Ukraina może liczyć na przywództwo nowego szefa Sojuszu.