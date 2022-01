Konflikt Rosja - Ukraina. Kanada przedłuża misję wojskową na Ukrainie

Szef rządu zapowiedział, że Kanada przekaże Ukrainie bezpośrednią pomoc o łącznej wartości 340 mln dolarów kanadyjskich. Przekazywane przez kanadyjskie ministerstwo obrony wyposażenie wojskowe to m.in. systemy wywiadowcze, a także środki ochrony osobistej dla żołnierzy.

Ukraina zwracała się do rządu Kanady o "broń defensywną", przedłużenie misji wojskowej i sankcje wobec Rosji. Część sumy zadeklarowanej przez Ottawę to środki na przedłużenie operacji UNIFIER, którą Kanada prowadzi na Ukrainie od 2015 roku. Misja miała się zakończyć w marcu tego roku, ale rząd sygnalizował, że zostanie przedłużona.

Kanadyjscy żołnierze pozostaną na Ukrainie

"Przedłużenie i rozszerzenie wojskowej obecności Kanady jako wparcia dla Ukrainy sprawi, że członkowie kanadyjskiej armii (Canadian Armed Forces – CAF) nadal będą prowadzić zaawansowane szkolenie wojskowe i doradztwo dla ukraińskich sił zbrojnych, aż do końca marca 2025 roku. W najbliższych dniach 60 dodatkowych wojskowych dołączy do już obecnych na Ukrainie 200 kobiet i mężczyzn, z możliwością powiększenia liczby personelu CAF do 400. Kanadyjska armia będzie też współpracować z Communications Security Establishment (CSE, kanadyjski wywiad elektroniczny - red.) w kwestii środków umożliwiających zwiększoną współpracę wywiadów, współpracę w kwestii cyberbezpieczeństwa i cyber operacji" - napisano w rządowym komunikacie.