Nocny atak na Ukrainę. Są zabici

Trafiony rosyjski okręt. Ukraiński wywiad publikuje nagranie Źródło: Wywiad Wojskowy Ukrainy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przewodniczący Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej Iwan Fedorow poinformował, że Rosjanie przeprowadzili w nocy atak na rejon połohowski i Zaporoże we wschodniej Ukrainie. W jego wyniku zginęły dwie osoby, a 14 zostało rannych, w tym dzieci.

Rosyjski atak na Zaporoże Źródło: t.me/s/ivan_fedorov_zp

Fedorow przekazał, że służby otrzymały 134 zgłoszenia dotyczące uszkodzeń budynków mieszkalnych, lokali handlowych, samochodów i budynków gospodarczych.

Atak na Sumy

Szef administracji wojskowej Sum Sergij Krywoszejenko poinformował z kolei o ataku dronowym na miasto. Według jego słów trafiony został budynek magazynowy. Jak dodał, nikt w jego wyniku nie ucierpiał.

Przekazał też, że mieszkańcy jednej z dzielnic pozbawieni zostali prądu. Odcięto także jedno z miejskich ujęć wody.

OGLĄDAJ: Anioły Pokrowska Zobacz cały materiał