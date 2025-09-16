Nocny atak na Ukrainę. Są zabici

Przewodniczący Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej Iwan Fedorow poinformował, że Rosjanie przeprowadzili w nocy atak na rejon połohowski i Zaporoże we wschodniej Ukrainie. W jego wyniku zginęły dwie osoby, a 14 zostało rannych, w tym dzieci.
Fedorow przekazał, że służby otrzymały 134 zgłoszenia dotyczące uszkodzeń budynków mieszkalnych, lokali handlowych, samochodów i budynków gospodarczych.
Atak na Sumy
Szef administracji wojskowej Sum Sergij Krywoszejenko poinformował z kolei o ataku dronowym na miasto. Według jego słów trafiony został budynek magazynowy. Jak dodał, nikt w jego wyniku nie ucierpiał.
Przekazał też, że mieszkańcy jednej z dzielnic pozbawieni zostali prądu. Odcięto także jedno z miejskich ujęć wody.
