Ukraiński sztab generalny: Rosjanie ruszyli do ataku w trzech obwodach

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że jedzie do Waszyngtonu, gdzie spotka się z prezydentem USA Joe Bidenem. Ukraiński przywódca w drodze do Stanów Zjednoczonych, w środę rano, przesiadał się w Polsce do samolotu. Wizyta, jak podała agencja Reutera, ma potrwać "kilka godzin".