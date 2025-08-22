Spotkanie Zełenskiego z Putinem. Ławrow o tym, co stoi na przeszkodzie

Putin opuszcza Alaskę po spotkaniu z Trumpem Źródło: Reuters

- Porządek obrad nie jest jeszcze gotowy - powiedział Siergiej Ławrow w rozmowie z amerykańską telewizją NBC.

Szef rosyjskiej dyplomacji stwierdził również, że "Moskwa zgodziła się wykazać elastyczność w kilku punktach zaproponowanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa po szczycie na Alasce, ale ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski 'na wszystko powiedział nie'".

Wśród warunków, które miał odrzucić Zełenski, Ławrow wymienił "rezygnację z członkostwa Ukrainy w NATO, omówienie kwestii terytorialnych oraz zniesienie zakazów używania języka rosyjskiego".

Rosyjska agencja BBC zacytowała wcześniejsze słowa Ławrowa, który stwierdził, że spotkanie między Putinem i Zełenskim może się odbyć tylko po "starannym przygotowaniu" i "rozwiązaniu kwestii legitymacji władzy" obecnego przywódcy Ukrainy.

W czasie oczekiwania na rozmowy pokojowe siły rosyjskie nasiliły ataki na Ukrainę. Armia Rosji atakuje sąsiedni kraj z użyciem setek dronów i rakiet.

Po rozmowie z Trumpem

19 sierpnia rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oznajmiła, że "Putin zgodził się na rozpoczęcie następnego etapu procesu pokojowego, czyli na spotkanie z Zełenskim". - Będziemy pracować nad tym, by doszło do niego jak najszybciej - zapewniła.

Putin miał zgodzić się na spotkanie podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem USA. Leavitt dodała, że sekretarz stanu USA Marco Rubio, wiceprezydent J.D. Vance i specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff będą koordynować działania z Ukrainą i Rosją, by do spotkania Putina i Zełenskiego doszło jak najszybciej.

Zełenski: Rosja robi wszystko, aby uniemożliwić spotkanie z Putinem

Zełenski oświadczył w piątek, że "Rosja robi wszystko, aby uniemożliwić spotkanie z Putinem". Wezwał też sojuszników Ukrainy do nałożenia nowych sankcji na Moskwę, jeśli ta nie wykaże chęci zakończenia inwazji.

- Dziś rozmawialiśmy o tym, jakie nasze kolejne wspólne kroki mogą zapewnić Ukrainie i całej Europie większe bezpieczeństwo oraz przybliżyć realne zakończenie wojny. Po pierwsze, to gwarancje bezpieczeństwa. Razem ze wszystkimi naszymi partnerami osiągnęliśmy ważne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy, który wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Kijowie, poinformował, że rozmawiali o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony innych państw, które - jak podkreślił - powinny być podobne do artykułu 5. NATO, uznającego atak na jednego członka Sojuszu za atak na wszystkich.

