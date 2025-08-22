Logo strona główna
Świat

Spotkanie Zełenskiego z Putinem. Ławrow o tym, co stoi na przeszkodzie

Siergiej Ławrow
Putin opuszcza Alaskę po spotkaniu z Trumpem
Źródło: Reuters
Spotkanie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego nie zostało zaplanowane - oznajmił szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Jak dodał, Putin jest gotowy spotkać się z Zełenskim, gdy będzie gotowy porządek obrad na szczyt. "Rosja robi wszystko, aby uniemożliwić spotkanie" - skomentował Zełenski.

- Porządek obrad nie jest jeszcze gotowy - powiedział Siergiej Ławrow w rozmowie z amerykańską telewizją NBC.

Szef rosyjskiej dyplomacji stwierdził również, że "Moskwa zgodziła się wykazać elastyczność w kilku punktach zaproponowanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa po szczycie na Alasce, ale ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski 'na wszystko powiedział nie'".

"Los negocjacji leży w rękach Putina"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Los negocjacji leży w rękach Putina"

Wśród warunków, które miał odrzucić Zełenski, Ławrow wymienił "rezygnację z członkostwa Ukrainy w NATO, omówienie kwestii terytorialnych oraz zniesienie zakazów używania języka rosyjskiego".

Rosyjska agencja BBC zacytowała wcześniejsze słowa Ławrowa, który stwierdził, że spotkanie między Putinem i Zełenskim może się odbyć tylko po "starannym przygotowaniu" i "rozwiązaniu kwestii legitymacji władzy" obecnego przywódcy Ukrainy.

W czasie oczekiwania na rozmowy pokojowe siły rosyjskie nasiliły ataki na Ukrainę. Armia Rosji atakuje sąsiedni kraj z użyciem setek dronów i rakiet.

Atak Rosjan na Ukrainę. Naloty między innymi na Kijów i Lwów
Źródło: TVN24, Reuters

Po rozmowie z Trumpem

19 sierpnia rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oznajmiła, że "Putin zgodził się na rozpoczęcie następnego etapu procesu pokojowego, czyli na spotkanie z Zełenskim". - Będziemy pracować nad tym, by doszło do niego jak najszybciej - zapewniła.

Putin miał zgodzić się na spotkanie podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem USA. Leavitt dodała, że sekretarz stanu USA Marco Rubio, wiceprezydent J.D. Vance i specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff będą koordynować działania z Ukrainą i Rosją, by do spotkania Putina i Zełenskiego doszło jak najszybciej.

Zełenski: Rosja robi wszystko, aby uniemożliwić spotkanie z Putinem

Zełenski oświadczył w piątek, że "Rosja robi wszystko, aby uniemożliwić spotkanie z Putinem". Wezwał też sojuszników Ukrainy do nałożenia nowych sankcji na Moskwę, jeśli ta nie wykaże chęci zakończenia inwazji.

Trump "zrozumiał, że Rosja nie chce pokoju"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump "zrozumiał, że Rosja nie chce pokoju"

- Dziś rozmawialiśmy o tym, jakie nasze kolejne wspólne kroki mogą zapewnić Ukrainie i całej Europie większe bezpieczeństwo oraz przybliżyć realne zakończenie wojny. Po pierwsze, to gwarancje bezpieczeństwa. Razem ze wszystkimi naszymi partnerami osiągnęliśmy ważne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy, który wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Kijowie, poinformował, że rozmawiali o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony innych państw, które - jak podkreślił - powinny być podobne do artykułu 5. NATO, uznającego atak na jednego członka Sojuszu za atak na wszystkich.

Autorka/Autor: tas/tok

Źródło: Reuters, TASS, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sergey Bobylev/EPA/PAP

RosjaSiergiej ŁawrowWładimir PutinWołodymyr ZełenskiUkrainaAtak Rosji na UkrainęWojna w Ukrainie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica