Rosyjscy oligarchowie walczą o odzyskanie majątków. Złożyli pozwy do TSUE

Pierwsze informacje o tym, że kilkudziesięciu Rosjan i rosyjskich podmiotów z unijnej listy sankcyjnej złożyło pozwy do TSUE, przekazał we wrześniu holenderski dziennik "NRC". Niemiecki dziennik "Bild" uściślił w sobotę, iż do trybunału trafiło 61 pozwów. Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia trybunału. - Nie mamy jeszcze informacji dla prasy w tej sprawie - oświadczył w sobotę Stefaan Van der Jeught z biura prasowego TSUE. Wykreślenie z listy sankcyjnej pozwoliłoby Rosjanom m.in. odzyskać dostęp do aktywów przejętych przez kraje europejskie.