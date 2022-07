ISW: możliwe, że Łukaszenka zezwala Rosji na dostęp do białoruskiej przestrzeni powietrznej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostro skrytykował decyzję o odesłaniu do Niemiec, mimo obowiązujących sankcji wobec Rosji, serwisowanej w Kanadzie turbiny do rosyjskiego gazociągu Nord Stream 1. Poinformował, że w związku z tą sprawą do MSZ w Kijowie wezwany został ambasador Kanady.