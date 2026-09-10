Świat Rosyjskie ataki w kilku regionach Ukrainy. Ranni i ofiary śmiertelne Adrian Wróbel |

Zniszczenia po ataku na centrum handlowe w Sumach Źródło wideo: Reuters, Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Źródło zdj. gł.: x.com/DSNS.GOV.UA

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Do ataku na centrum handlowe w Sumach doszło w środę wieczorem. Według Serhija Krywoszejenki, szefa administracji wojskowej Sum, Rosjanie cynicznie zaatakowali centrum handlowe w czasie, gdy ludzie w drodze z pracy robili zakupy.

"W sumskiej hromadzie [gminie - red.] na skutek trafienia dronem w centrum handlowe zginęły dwie osoby, mężczyzna i kobieta - oboje 21-letni. Rannych i poszkodowanych zostało 20 osób (…)" - przekazała policja.

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Jedna osoba poniosła śmierć w gminie Znob-Nowhorodskie. 51-letni mężczyzna zginął po ataku drona - ranna została 48-letnia kobieta. Kolejne trzy osoby zostały ranne w innych gminach w obwodzie sumskim.

Miejscowi lekarze poinformowali, że stan czterech osób rannych jest poważny.

Uderzenia w innych częściach Ukrainy

W nocy ze środy na czwartek Rosjanie atakowali też Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg. Agencja Reuters przekazała, powołując się na pełniącego obowiązki gubernatora Georhija Reszetiłowa, że rosyjskie naloty uderzyły także w nocy ze środy na czwartek w ukraiński port Mikołajów oraz w tamtejszą infrastrukturę cywilną i przemysłową, zabijając cztery osoby i raniąc 19.

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Według rosyjskiego ministerstwa obrony, Rosja uderzyła też w obiekty wykorzystywane do celów wojskowych w ukraińskim porcie Czarnomorsk nad Morzem Czarnym, w dwie jednostki pływające w pobliżu Odessy oraz w magazyn dronów w Mikołajowie.

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