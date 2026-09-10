Rosyjskie ataki w kilku regionach Ukrainy. Ranni i ofiary śmiertelne
Do ataku na centrum handlowe w Sumach doszło w środę wieczorem. Według Serhija Krywoszejenki, szefa administracji wojskowej Sum, Rosjanie cynicznie zaatakowali centrum handlowe w czasie, gdy ludzie w drodze z pracy robili zakupy.
"W sumskiej hromadzie [gminie - red.] na skutek trafienia dronem w centrum handlowe zginęły dwie osoby, mężczyzna i kobieta - oboje 21-letni. Rannych i poszkodowanych zostało 20 osób (…)" - przekazała policja.
Jedna osoba poniosła śmierć w gminie Znob-Nowhorodskie. 51-letni mężczyzna zginął po ataku drona - ranna została 48-letnia kobieta. Kolejne trzy osoby zostały ranne w innych gminach w obwodzie sumskim.
Miejscowi lekarze poinformowali, że stan czterech osób rannych jest poważny.
Uderzenia w innych częściach Ukrainy
W nocy ze środy na czwartek Rosjanie atakowali też Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg. Agencja Reuters przekazała, powołując się na pełniącego obowiązki gubernatora Georhija Reszetiłowa, że rosyjskie naloty uderzyły także w nocy ze środy na czwartek w ukraiński port Mikołajów oraz w tamtejszą infrastrukturę cywilną i przemysłową, zabijając cztery osoby i raniąc 19.
Według rosyjskiego ministerstwa obrony, Rosja uderzyła też w obiekty wykorzystywane do celów wojskowych w ukraińskim porcie Czarnomorsk nad Morzem Czarnym, w dwie jednostki pływające w pobliżu Odessy oraz w magazyn dronów w Mikołajowie.