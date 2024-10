"Pierwsze w miarę dokładne potwierdzenie", gdzie trafili żołnierze Kima

Około dwóch tysięcy północnokoreańskich żołnierzy, którzy ukończyli szkolenie na poligonie na Dalekim Wschodzie Rosji, jest przewożonych pociągiem do europejskiej części kraju, w pobliże granicy z Ukrainą - podała japońska agencja Kyodo, powołując się na źródło w ukraińskiej armii. Ukraiński wywiad wojskowy twierdzi, że trafili do obwodu kurskiego.

Według źródeł agencji Kyodo, kontyngent liczący około dwóch tysięcy wojskowych znajduje się w drodze do rosyjskiego obwodu kurskiego lub rostowskiego. Agencja zwróciła uwagę, że "jest to pierwsze w miarę dokładne potwierdzenie miejsca rozmieszczenia żołnierzy z Korei Północnej, którzy zostali wysłani do Rosji".

Kyodo podała również, że na początku października do obwodu kurskiego przybył personel, który ma za zadanie przygotować bazę do przyjęcia żołnierzy z Korei Północnej, skonfigurować sieci komunikacyjne i skontrolować bezpieczeństwo terenów w pobliżu bazy. Według źródła Kyodo, w tej grupie znalazło się 10 oficerów północnokoreańskich.

Żołnierze Korei Północnej KCNA/PAP

Ukraiński wywiad wojskowy: są w obwodzie kurskim

Pierwsi żołnierze z Korei Północnej zostali wysłani, po przeszkoleniu w Rosji, do obwodu kurskiego na zachodzie tego kraju - poinformował w czwartek ukraiński wywiad wojskowy HUR. Od 6 sierpnia w tym regionie operują wojska ukraińskie.

W oświadczeniu HUR, zamieszczonym na Telegramie, dodano, że ogółem 12 tysięcy żołnierzy północnokoreańskich, w tym 500 oficerów i trzech generałów, jest w Rosji, gdzie szkolą się w pięciu bazach wojskowych.

"To nasze sprawy"

Prezydent Rosji Władimir Putin nie zaprzeczył, że żołnierze północnokoreańscy znajdują się już w Rosji. - Nigdy nie wątpiliśmy, że Korea Północna traktuje poważnie nasze porozumienia o współpracy - oznajmił. I dodał: "To nasze sprawy". Jego zdaniem to nie Rosja doprowadziła do eskalacji wojny na Ukrainie, tylko zachodnie dostawy broni dla Kijowa.

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby poinformował w środę, że w październiku z Korei Północnej do Rosji przetransportowano co najmniej trzy tysiące żołnierzy, którzy przechodzą obecnie szkolenia we wschodniej części tego kraju. Podkreślił, że USA i inne państwa NATO omawiają możliwe warianty reakcji na tę sytuację.

Wcześniej także agencja wywiadowcza w Seulu poinformowała, że w październiku Korea Północna przerzuciła do Rosji łącznie około trzech tysięcy żołnierzy, a do grudnia ma ich tam trafić 10 tysięcy.

Źródło: PAP