Władze Charkowa: spod 98 ruin domów ratownicy wydobyli ponad 150 ciał

W ciągu najbliższego tygodnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dołączy online do Forum w Davos, przemówi do społeczności Uniwersytetu Stanforda i będzie konferował z politykami i ekspertami z Indonezji - poinformowała agencja Ukrinform, relacjonując w niedzielę wieczorne wystąpienie wideo głowy państwa.



- Przygotowuję się do rozpoczęcia nowego tygodnia - maksymalnej aktywności dyplomatycznej w interesie naszego państwa. W poniedziałek dołączę do dyskusji na Forum Davos. To najbardziej wpływowa światowa platforma gospodarcza, na której Ukraina ma coś do powiedzenia. Inne wystąpienia publiczne w ciągu tygodnia to przemówienie do społeczności Uniwersytetu Stanforda i dyskusja ze społecznościami politycznymi i eksperckimi Indonezji - powiedział Zełenski.

- Zaplanowane są również kontakty na poziomie bilateralnym z przedstawicielami różnych państw i organizacji międzynarodowych. Nasz kraj co tydzień rozszerza stosunki międzynarodowe, aby uzyskać wszystko, czego potrzebuje do jak najszybszego zakończenia wojny. Dyplomacja to nasza obrona - dodał prezydent Ukrainy.