Wołodymyr Zełenski rozmawiał z aktorem Benedictem Cumberbatchem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał z brytyjskim aktorem Benedictem Cumberbatchem. "Takie znane osoby pomagają nam dotrzeć do narodów tych krajów, których władze nie wspierają Ukrainy" - stwierdził we wpisie na Facebooku, do którego dołączył fotografie ze zdalnego spotkania.