Papież Franciszek: rozważana jest moja podróż do Kijowa

Papież Franciszek powiedział w sobotę, że rozważana jest jego podróż do Kijowa, dokąd został wcześniej zaproszony. Franciszek poinformował o tym dziennikarzy na pokładzie lecącego z Rzymu na Maltę samolotu.

Pytany przez dziennikarzy o to, czy przyjmie zaproszenie na Ukrainę, Franciszek odpowiedział, że "ta propozycja leży na stole".

W połowie marca papieża Franciszka do Kijowa zaprosił mer stolicy Witalij Kliczko. "Wierzymy, że osobista obecność światowych przywódców religijnych w Kijowie jest kluczem do ocalenia życia ludzi i wytyczenia ścieżki do pokoju w naszym mieście, kraju i poza nim" - głosi list wystosowany przez administrację stolicy Ukrainy.