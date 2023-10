Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa już od 612 dni. Źródło w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) powiedziało agencji Interfax-Ukraina, że zamach na prorosyjskiego polityka Ołeha Cariowa był dziełem SBU. Oddano do niego dwa strzały; trafił do szpitala. Według źródła w SBU jego stan jest krytyczny. Źródło w SBU nazwało Cariowa "legalnym celem" operacji, ponieważ polityk "osobiście przyjechał wraz z czołgami rosyjskimi, by zająć Kijów". Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Ukrainie.