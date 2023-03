Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 382 dni. Szef ukraińskiej dyplomacji wzywa Niemcy do przyspieszenia dostaw amunicji oraz rozpoczęcia szkolenia ukraińskich pilotów na zachodnich myśliwcach. Rosyjska armia atakuje z kilku kierunków, trwają bardzo intensywne walki o Bachmut. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Władze Ukrainy zbadają, czy możliwa jest oficjalna zmiana nazwy Rosji na Moskowia, co stanowi jej historyczne określenie. Do biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wpłynęła w tej sprawie petycja obywatelska. To nie pierwszy raz, gdy w ukraińskiej debacie publicznej pojawia się taki pomysł.