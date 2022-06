Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Rosjanie ściągają rezerwy do Siewierodoniecka, a także na kierunek Toszkiwka-Zołote, gdzie trwają walki. Wojska przeciwnika próbują otoczyć zgrupowanie sił ukraińskich – poinformował szef administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

> Działania rosyjskich agentów wpływu skoncentrowane są na podważaniu społecznego poparcia dla pomocy Ukrainie - pisze portal The Daily Beast, powołując się na analizy amerykańskiego wywiadu. Służby uważają też, że Rosjanie starają się wpłynąć na wynik listopadowych wyborów do Kongresu.

> Organizacja pozarządowa Reporterzy bez Granic (RSF), zajmująca się ochroną dziennikarzy i wolnością słowa, twierdzi, że ma dowody na to, iż rosyjscy żołnierze dokonali egzekucji dziennikarza Maksa Levina w lesie niedaleko Kijowa 13 marca.

> Finlandia od dziesięcioleci przygotowywała się do ewentualnego rosyjskiego ataku i stawiałaby twardy opór, gdyby do niego doszło - ocenił dowódca fińskich sił zbrojnych generał Timo Kivinen. Przekonywał też, że "najważniejsza linia obrony jest w głowie". Wojskowy wyliczał także korzyści z przystąpienia jego kraju do NATO.