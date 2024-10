977 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Biuro prokuratora generalnego Ukrainy przekazało, że od początku wojny zginęło prawie 600 dzieci, a ponad dwa tysiące zostały ranne. Wołodymyr Zełenski kolejny raz zaapelował o wparcie Kijowa w walce. - Brak bardziej stanowczych decyzji jedynie zachęca Putina do dalszego inwestowania w terror - podkreślał. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Wołodymyr Zełenski w codziennym wieczornym wystąpieniu wideo ponowił apele do sojuszników o wsparcie. Podkreślał, że ostatnie ataki pokazały, iż Rosja jest "zdeterminowana, by kontynuować swoją agresję". - Brak bardziej stanowczych decyzji partnerów o wsparciu Ukrainy jedynie zachęca Putina do dalszego inwestowania w terror - powiedział ukraiński przywódca.