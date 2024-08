904 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Ukraińska obrona zestrzeliła w nocy ze środy na czwartek 29 wrogich dronów Shahed - poinformował dowódca sił powietrznych Mykoła Ołeszczuk. Według ukraińskich analityków projektu DeepState siły rosyjskie nacierają w obwodzie donieckim, gdzie zajęły dwie kolejne wioski. Od początku ofensywy Ukraińców na obwód kurski zgłoszono zaginięcie ponad tysiąca Rosjan - poinformował niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> W nocy ze środy na czwartek siły rosyjskie zaatakowały Ukrainę używając trzech kierowanych rakiet Ch-59 i 29 dronów typu Shahed. Wszystkie drony wroga zostały zniszczone - poinformował we wpisie na kanale Telegram dowódca ukraińskich sił powietrznych Mykoła Ołeszczuk.

Sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych przekazał, że na odcinku pokrowskim w obwodzie donieckim, gdzie rosyjskie wojsko skoncentrowało swoje główne ataki, w ciągu ostatniej doby doszło do starć bojowych.

> Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że wkroczenie wojsk ukraińskich do zachodniej Rosji wzmocniło pozycję Kijowa i wygląda na to, że Moskwa jest zmuszona wycofać swoje siły ze wschodniej Ukrainy.

> Od wejścia sił ukraińskich do obwodu kurskiego do organizacji poszukujących zaginionych zgłoszono zaginięcie ponad tysiąca Rosjan. Chodzi o lokalnych mieszkańców - poinformował niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times powołujący się na organizację Lisa Alert, która od kilkunastu lat pomaga w poszukiwaniach.