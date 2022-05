Mateusz Lachowski o walkach o Siewierodonieck: to drugi Mariupol, nie widziałem tak zniszczonego miasta

Ciężkie walki w Donbasie, "używa się masowo artylerii"

Relacjonował, że na południu trwa cały czas ostrzał artyleryjski oraz "jakieś próby ofensywy ukraińskiej". - Trudno w tej chwili określić, na ile to się uda, to są jakieś małe ataki - dodał.

Lachowski o walkach w Siewierodoniecku: olbrzymie straty, drugi Mariupol

Stwierdził, że jeśli Ukraińcy będą musieli wycofać się z atakowanego miasta, to są do tego przygotowani. - Walki o Siewierodonieck to będą olbrzymie straty dla Rosjan - mówił. - Tak jak było w Mariupolu, walki w mieście to jest zawsze rzecz, która zadaje najwięcej strat - ocenił dziennikarz.