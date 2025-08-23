Katastrofa w Ukrainie. Lądował myśliwcem po misji bojowej, rozbił się

Skutki rosyjskiego atak w obwodzie sumskim Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: To trzeci samolot wojskowy, który ukraińskie lotnictwo straciło od czerwca.

Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę.

"W nocy (z 22 na) 23 sierpnia 2025 r., po wykonanym zadaniu bojowym, przy podejściu do lądowania zginął pilot myśliwca MiG-29 Serhij Wiktorowycz Bondar, urodzony w 1979 r." – przekazały Siły Powietrzne ukraińskiej armii.

W komunikacie nie ujawniono, gdzie doszło do zdarzenia. Przyczyny wypadku bada specjalna komisja.

Wcześniej, 29 czerwca, podczas odpierania rosyjskiego ataku został uszkodzony i rozbił się myśliwiec F-16. Pilot maszyny zginął. Natomiast 23 lipca ukraińskie władze poinformowały o stracie myśliwca Mirage 2000. Jego pilot zgłosił awarię, a następnie katapultował się. Został odnaleziony w stabilnym stanie, a na ziemi nie odnotowano ofiar.

Ukraińskie samoloty MiG-29 (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Ukraińskie Siły Powietrzne

