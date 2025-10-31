Logo strona główna
Jeden cel Rosjan i krwawe ataki. W to miasto uderzyli niemal 600 razy

Sumy po ataku sił rosyjskich (30.10.2025)
Ukraińskie miasto Sumy przy granicy z Rosją jest regularne atakowane przez siły rosyjskie. W czwartek późnym wieczorem, w ciągu jednej godziny, pojawiło się tam dziesięć wrogich dronów. Trafiły w budynki mieszkalne. 11 osób zostało rannych. Od początku tego roku miasto było atakowane 543 razy. Zginęły 72 osoby, ponad 400 zostało rannych.

Rada Miejska w Sumach poinformowała w czwartek późnym wieczorem, że nad miastem pojawiły się rosyjskie drony. Zaapelowała do mieszkańców, by uciekli do schronów. W ciągu jednej godziny Rosjanie zaatakowali dziesięcioma dronami. Trafili w dwa budynki.

Dziennikarze ukraińskiej telewizji Suspilne relacjonowali, że w mieście było słychać kilka eksplozji.

W piątek rano Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że w wyniku ataku zostało rannych 11 osób, w tym czworo dzieci.

"W wyniku trafienia w dziewięciopiętrowy budynek na górnych piętrach zapaliło się pięć mieszkań i siedem balkonów" - dodano w komunikacie.

Położone w pobliżu granicy z Rosją 268-tysięczne Sumy są celem regularnych ataków sił rosyjskich.

Według szacunków tamtejszych władz, od początku tego roku Sumy były atakowane przez siły rosyjskie 543 razy. Rosjanie używali różnego uzbrojenia - najczęściej dronów - 455 razy. Były też ataki z użyciem bomb kierowanych, ostrzały z wyrzutni rakietowych i artylerii.

W wyniku ataków zginęły 72 osoby, a ponad 400 zostało rannych.

W kwietniu tego roku siły rosyjskie zrzuciły na centrum Sum dwie rakiety wypełnione amunicją kasetową. Zginęły wówczas 32 osoby, a ponad 80 zostało rannych.

Większość osób zginęła w trafionym rakietą trolejbusie.

Autorka/Autor: tas/kab

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Telegram

RosjaUkrainaWojna w Ukrainie
