Jeden cel Rosjan i krwawe ataki. W to miasto uderzyli niemal 600 razy

Sumy po ataku sił rosyjskich (30.10.2025)

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rada Miejska w Sumach poinformowała w czwartek późnym wieczorem, że nad miastem pojawiły się rosyjskie drony. Zaapelowała do mieszkańców, by uciekli do schronów. W ciągu jednej godziny Rosjanie zaatakowali dziesięcioma dronami. Trafili w dwa budynki.

Dziennikarze ukraińskiej telewizji Suspilne relacjonowali, że w mieście było słychać kilka eksplozji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nocne ataki na ukraińskie miasta. Rosjanie użyli bomb szybujących

W piątek rano Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że w wyniku ataku zostało rannych 11 osób, w tym czworo dzieci.

"W wyniku trafienia w dziewięciopiętrowy budynek na górnych piętrach zapaliło się pięć mieszkań i siedem balkonów" - dodano w komunikacie.

Dziesięciopiętrowy budynek w Sumach po rosyjskim ataku. Zdjęcie z 30 października Źródło: Sumska administracja miejska/Telegram

Położone w pobliżu granicy z Rosją 268-tysięczne Sumy są celem regularnych ataków sił rosyjskich.

Według szacunków tamtejszych władz, od początku tego roku Sumy były atakowane przez siły rosyjskie 543 razy. Rosjanie używali różnego uzbrojenia - najczęściej dronów - 455 razy. Były też ataki z użyciem bomb kierowanych, ostrzały z wyrzutni rakietowych i artylerii.

W wyniku ataków zginęły 72 osoby, a ponad 400 zostało rannych.

W kwietniu tego roku siły rosyjskie zrzuciły na centrum Sum dwie rakiety wypełnione amunicją kasetową. Zginęły wówczas 32 osoby, a ponad 80 zostało rannych.

Większość osób zginęła w trafionym rakietą trolejbusie.

Sumy. Trolejbus, którym mieszkańcy miasta wracali z nabożeństwa w cerkwi. Zdjęcie z 13 kwietnia 2025 roku Źródło: PAP/EPA

OGLĄDAJ: TVN24 HD