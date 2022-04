Spalone domy, ciała cywilów pod Kijowem. "To okrutne zbrodnie wojenne, za które odpowiedzialny jest Putin"

"Jesteśmy przerażeni doniesieniami o niewyobrażalnych okropnościach na obszarach, z których Rosja się wycofuje" - napisała w niedzielę na Twitterze szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Chodzi o obwód kijowski, który opuściły wojska rosyjskie. Ukraińcy informują o zbrodniach, popełnianych przez okupantów na ludności cywilnej. Publikują też szokujące nagrania, które są tego dowodem. Zdaniem mera Kijowa Witalija Kliczki "to, co wydarzyło się w Buczy i innych przedmieściach Kijowa, można określić jedynie mianem ludobójstwa".

"Pilnie potrzebne jest niezależne dochodzenie. Sprawcy zbrodni wojennych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności" - dodała we wpisie na Twitterze Ursula von der Leyen.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oskarżył w niedzielę armię rosyjską o popełnienie "okrucieństw" w obwodzie kijowskim Ukrainy. Wezwał także do nałożenia dalszych sankcji wobec Moskwy.

"Jestem zszokowany przejmującymi obrazami okrucieństw popełnionych przez armię rosyjską w wyzwolonym rejonie Kijowa" - napisał Michel na Twitterze, dołączając hasztag "masakra w Buczy".

"UE pomaga Ukrainie i organizacjom pozarządowym w zebraniu niezbędnych dowodów do postępowań przed sądami międzynarodowymi" – dodał przewodniczący Rady Europejskiej.

Według mera Buczy Anatolija Fedoruka, po wyjściu Rosjan z miasta w masowych mogiłach trzeba było pochować ciała 280 osób. Dziennikarze agencji AFP informowali, że wśród ofiar było wielu cywilów, niektórzy z nich mieli związane z tyłu ręce.

Truss: realia działań Rosji wyjdą na światło dzienne

Głos zabrała także szefowa brytyjskiej dyplomacji Liz Truss, która oświadczyła, że "prowadzone na oślep ataki rosyjskich sił przeciw ukraińskiej ludności cywilnej muszą zostać zbadane jako zbrodnia wojenna". Brytyjska minister spraw zagranicznych dodała, że w pełni popiera śledztwo Międzynarodowego Trybunału Karnego.

"W miarę jak wojska rosyjskie są zmuszane do odwrotu, widzimy coraz więcej dowodów na przerażające działania sił inwazyjnych w miastach takich jak Irpień i Bucza" - napisała Truss w wydanym oświadczeniu. "Nie pozwolimy Rosji na ukrywanie swojego udziału w tych okrucieństwach poprzez cyniczną dezinformację i zapewnimy, że realia działań Rosji wyjdą na światło dzienne. (...) Nie spoczniemy, dopóki osoby odpowiedzialne za okrucieństwa, w tym dowódcy wojskowi i osoby z reżimu (prezydenta Władimira) Putina, nie staną przed wymiarem sprawiedliwości" - dodała Truss.

Podkreśliła, że teraz bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest, aby społeczność międzynarodowa kontynuowała wsparcie humanitarne i wojskowe dla Ukrainy, którego ona tak bardzo potrzebuje, oraz dalsze zaostrzenie sankcji przeciw Rosji, by odciąć jej machinę wojenną od źródeł finansowania.

Reakcja władz w Berlinie

Obrazy z Buczy są nie do zniesienia, odpowiedzialni za te zbrodnie wojenne muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności - napisała na Twitterze minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock.

"Niepohamowana przemoc (rosyjskiego prezydenta Władimira) Putina niszczy niewinne rodziny i nie zna granic" - dodała Baerbock. "Osoby odpowiedzialne za te zbrodnie wojenne muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Zaostrzymy sankcje wobec Rosji i będziemy jeszcze bardziej wspierać Ukrainę w jej obronie" - zapowiedziała szefowa niemieckiej dyplomacji.

Również prezydent Niemiec oskarżył Rosję o zbrodnie wojenne na Ukrainie. - Zbrodnie wojenne popełnione przez Rosję są widoczne dla świata – oświadczył Frank-Walter Steinmeier w niedzielę w Berlinie, cytowany przez portal dziennika "Welt". - Obrazy z Buczy wstrząsają mną, nami do głębi - dodał i podkreślił. - Przedstawiciele Ukrainy mają pełne prawo oskarżać Rosję oraz domagać się solidarności i wsparcia od swoich przyjaciół i partnerów.

Apel specjalny doradcy Zełenskiego

Świat powinien zobaczyć dowody rosyjskich zbrodni w Buczy, Irpieniu i Hostomlu – powiedział w niedzielę doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz dodając, że "powinny one wstrząsnąć światem".

- W tych miastach widać postapokaliptyczne obrazy z horroru. Wśród już znalezionych ofiar zbrodni wojennych są zgwałcone kobiety, które próbowano spalić, zabici przedstawiciele władz lokalnych, dzieci, starsi ludzie, mężczyźni, wiele osób ma związane ręce, ślady tortur. Zostali zabici strzałami w tył głowy – powiedział Arestowycz w krótkim wystąpieniu, które nazwał "specjalnym apelem". - Więcej informacji nie będzie – dodał, prosząc o uczczenie pamięci ofiar minutą ciszy.

Po tym, jak rosyjskie wojska zaczęły wycofywać się z północnej części obwodu kijowskiego na Białoruś, a do zajętych przez nich wcześniej miejscowości weszły siły ukraińskie, pojawiają się kolejne zdjęcia i nagrania, na których widać dziesiątki ciał na ulicach, masowe groby, zastrzelonych ludzi ze związanymi rękami.

Groby mieszkańców w obwodzie kijowskim, którzy zginęli podczas rosyjskiej inwazji

Arestowycz zapowiedział, że zbrodnie rosyjskie zostaną zbadane na Ukrainie i przed międzynarodowymi trybunałami, a winni zostaną ukarani.

W wywiadzie dla BBC doradca Wołodymyra Zełenskiego Serhij Nikiforow powiedział z kolei, że rosyjskie wojska, wycofując się z terenów wokół Kijowa, mogą pozostawiać za sobą dowody zbrodni wojennych. Zdjęcia i nagrania napływające z wyzwolonych podkijowskich miast Bucza, Hostomel i Irpień określił jako "rozdzierające serce". - Bardzo ciężko zrozumieć, dlaczego to się dzieje. To czysta brutalność. Nie ma żadnej militarnej potrzeby, by robić to wszystko – powiedział.

Bucza. Obwód kijowski. Zdjęcie z 03.04.2022

Kliczko: to, co wydarzyło się w Buczy, to ludobójstwo

Zdaniem mera Kijowa Witalija Kliczki "to, co wydarzyło się w Buczy i innych przedmieściach Kijowa, można określić jedynie mianem ludobójstwa". "Są to okrutne zbrodnie wojenne, za które odpowiedzialny jest Putin. Cywile rozstrzeliwani ze związanymi rękami" - powiedział niemieckiemu dziennikowi "Bild" Kliczko.

Kliczko wysłał w kierunku Niemiec wyraźne żądanie, pisze "Bild", cytując mera Kijowa: "Dla całego świata, a zwłaszcza dla Niemiec, konsekwencja może być tylko jedna: ani jeden cent nie może już trafić do Rosji, to są krwawe pieniądze, za które morduje się ludzi. Embargo na gaz i ropę musi być wprowadzone natychmiast".

W sobotę wieczorem doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak napisał na Twitterze o zabitych cywilach w Buczy: "Nie byli w wojsku, nie mieli broni, nie stanowili zagrożenia". Na jednym ze zdjęć, które Podolak udostępnił w swoim tweecie, widać zastrzelonych mężczyzn, z których jeden ma ręce związane na plecach. W niedzielę doradca Wołodymyra Zełenskiego opublikował kolejne zdjęcia.

Zdjęcia z przedmieść Kijowa "są nie do zniesienia. Mówią one więcej niż jakikolwiek opis" - pisze "Bild". To zdjęcia, które "pokazują pełne okrucieństwo, z jakim wojska Putina postępują na Ukrainie" - dodał dziennik.

