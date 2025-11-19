Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Polska poderwała myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"
Polska poderwała myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"
Świat

Ukraina atakuje systemami ATACMS. "To przełomowe wydarzenie"

ATACMS
Charków po rosyjskim ataku (17.11.2025)
Źródło: Reuters
W wyniku ataków rosyjskich dronów na Charków ranne zostały co najmniej 32 osoby. Z kolei ukraińska armia zaatakowała rosyjskie obiekty wojskowe taktycznymi systemami rakietowymi ATACMS - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Co najmniej 32 osoby zostały ranne w ataku rosyjskich dronów na Charków na północnym wchodzie Ukrainy - poinformował w nocy z wtorku na środę mer miasta Ihor Terechow. Trafiony został budynek mieszkalny i placówka medyczna.

Wśród rannych jest między innymi dwójka dzieci, w wieku 9 i 13 lat. Sześć osób trafiło do szpitala.

Rosyjski operator drona
Rosyjski operator drona
Źródło: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/PAP/EPA

Według mera Charkowa Rosjanie zaatakowali miasto 19 dronami Geran-2. Jeden z bezzałogowców uderzył w wieżowiec w centralnej dzielnicy tego drugiego co do wielkości miasta Ukrainy, w wyniku czego wybuchł tam pożar.

Inny dron spadł na teren wokół placówki medycznej. Ranny został jeden z lekarzy. W sumie, według informacji ukraińskich mediów, w Charkowie w wyniku ataku rosyjskich dronów odnotowano co najmniej 13 eksplozji.

Ukraina uderza systemami ATACMS

"Siły Zbrojne Ukrainy z powodzeniem wykorzystały taktyczne systemy rakietowe ATACMS do precyzyjnego ataku na obiekty wojskowe na terytorium Rosji. To przełomowe wydarzenie, które podkreśla niezachwiane zaangażowanie Ukrainy w utrzymanie suwerenności" - napisano w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Nie sprecyzowano kiedy przeprowadzono atak ani jakie cele zostały zaatakowane. "Użycie broni dalekiego zasięgu, w szczególności ATACMS, będzie kontynuowane" - zapewnił ukraiński Sztab Generalny.

Ukraińcy mają zgodę na uderzenia w głąb Rosji. To może być ich kolejny cel
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ukraińcy mają zgodę na uderzenia w głąb Rosji. To może być ich kolejny cel

W październiku dziennik "Wall Street Journal" podał, że Administracja USA zniosła kluczowe ograniczenie dotyczące wykorzystania przez Ukrainę niektórych pocisków dalekiego zasięgu przekazanych jej przez zachodnich partnerów.

Ukraina wcześniej nie deklarowała otwarcie, że używa zaawansowanych systemów rakiet balistycznych dostarczonych przez USA przeciwko celom w Rosji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: John Hamilton/White Sands Missile Range Public Affairs/DVIDS

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaWojna w Ukrainie
Czytaj także:
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
"Dywersja". Już dziś debata w TVN24+
TVN24
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika, 17 listopada
Nowe informacje o akcie dywersji, Czarzasty marszałkiem, Ziobro bez paszportu
TVN24
Polskie myśliwce
Polska poderwała myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"
TVN24
shutterstock_2384665027
Na termometrach zobaczymy kilka stopni. Pogoda na dziś
METEO
Szwajcaria jedzie na mundial
Kto już awansował na mundial?
EUROSPORT
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Trzeci stopień alarmowy. Jest decyzja premiera
TVN24
GettyImages-2247357628
Pech Polaków przed barażami. Zadecydowały doliczone minuty
EUROSPORT
imageTitle
Milion dolarów na stole. Murphy pewny, że będzie jego
TVN24
Akcja ratunkowa
Utknął w bagnie. Nagranie z akcji ratunkowej
METEO
shutterstock_2117281391
Kumulacja w górę. Do wygrania 140 milionów złotych
BIZNES
Zbigniew Rylski
Stolica pożegnała ostatniego żołnierza "Parasola"
WARSZAWA
Południowa Patagonia
Śnieżyca w parku narodowym. Zginęło pięcioro turystów
METEO
imageTitle
Gol w 17. doliczonej minucie. Irakijczycy zagrają w barażach
TVN24
Open'er Festival - pogoda na koncertowe dni
Zakaz odsprzedaży biletów powyżej ich wartości. Plany rządu
BIZNES
Zima, dosypie śniegu
Atak zimy. Może spaść 20 centymetrów śniegu
METEO
Kropka nad i
Szef klubu Polska 2050 w "Kropce nad i": zagłosowaliśmy z nowym standardem
TVN24
Prace naprawcze w rejonie stacji PKP Mika
W prokuraturze powstał specjalny zespół
TVN24
Śnieg, śnieżyca, intensywne opady śniegu, droga
Obfite opady śniegu na południu Polski. Ostrzeżenia przed weekendem
METEO
Rusza PGE Warsaw Cup 2025
Łyżwiarze figurowi z całego świata na Torwarze
WARSZAWA
Dariusz Klimczak
Minister: po detonacji ładunku przejechało tam dziewięć pociągów
TVN24
imageTitle
Terminarz United Cup. Kiedy Świątek i Hurkacz zagrają pierwsze mecze?
EUROSPORT
Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej księcia Mohammeda bin Salmana
Trump o zabójstwie dziennikarza: różne rzeczy się zdarzają
TVN24
Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
"Uporządkują" ruch, nowa sygnalizacja na żoliborskim skrzyżowaniu
WARSZAWA
Friedrich Merz
"Europa nie może pozostawić im tej dziedziny". Kanclerz Niemiec alarmuje
BIZNES
Na Mokotowie doszło do tragicznego wypadku
"Przeleciał przez przystanek i pojechał dalej". Zginęły dwie osoby, kierowca przed sądem
WARSZAWA
Mróz w nocy
W wielu miejscach temperatura spadnie poniżej zera
METEO
mon
Druga tura nadzwyczajnych obrad po aktach dywersji. Tym razem bez premiera
TVN24
imageTitle
Sześć na sześć. Młodzi Polacy nie do zatrzymania
EUROSPORT
Mika, sabotaż na torach kolejowych, dywersja
"Każdy, kto dokona zamachu w Polsce, musi wiedzieć, że służby będą go ścigać do końca dni"
TVN24
Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
Myślał, że pisze do 11-latki. Strażak ochotnik z zarzutem
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica