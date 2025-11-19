Charków po rosyjskim ataku (17.11.2025) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Co najmniej 32 osoby zostały ranne w ataku rosyjskich dronów na Charków na północnym wchodzie Ukrainy - poinformował w nocy z wtorku na środę mer miasta Ihor Terechow. Trafiony został budynek mieszkalny i placówka medyczna.

Wśród rannych jest między innymi dwójka dzieci, w wieku 9 i 13 lat. Sześć osób trafiło do szpitala.

Rosyjski operator drona Źródło: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/PAP/EPA

Według mera Charkowa Rosjanie zaatakowali miasto 19 dronami Geran-2. Jeden z bezzałogowców uderzył w wieżowiec w centralnej dzielnicy tego drugiego co do wielkości miasta Ukrainy, w wyniku czego wybuchł tam pożar.

Inny dron spadł na teren wokół placówki medycznej. Ranny został jeden z lekarzy. W sumie, według informacji ukraińskich mediów, w Charkowie w wyniku ataku rosyjskich dronów odnotowano co najmniej 13 eksplozji.

Ukraina uderza systemami ATACMS

"Siły Zbrojne Ukrainy z powodzeniem wykorzystały taktyczne systemy rakietowe ATACMS do precyzyjnego ataku na obiekty wojskowe na terytorium Rosji. To przełomowe wydarzenie, które podkreśla niezachwiane zaangażowanie Ukrainy w utrzymanie suwerenności" - napisano w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Nie sprecyzowano kiedy przeprowadzono atak ani jakie cele zostały zaatakowane. "Użycie broni dalekiego zasięgu, w szczególności ATACMS, będzie kontynuowane" - zapewnił ukraiński Sztab Generalny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ukraińcy mają zgodę na uderzenia w głąb Rosji. To może być ich kolejny cel

W październiku dziennik "Wall Street Journal" podał, że Administracja USA zniosła kluczowe ograniczenie dotyczące wykorzystania przez Ukrainę niektórych pocisków dalekiego zasięgu przekazanych jej przez zachodnich partnerów.

Ukraina wcześniej nie deklarowała otwarcie, że używa zaawansowanych systemów rakiet balistycznych dostarczonych przez USA przeciwko celom w Rosji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD