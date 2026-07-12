Atak na Sumy. Nagranie z kawiarni pokazuje moment uderzenia rosyjskiej bomby
W sobotę Rosja przeprowadziła ataki rakietowe i dronowe na Ukrainę, zabijając osiem osób i raniąc dziesiątki kolejnych, jak przekazały władze Ukrainy.
Dwie bomby szybujące KAB spadły na miasto Sumy w północnej części kraju, zabijając pięć osób i raniąc 30. Jedna bomba trafiła w przystanek autobusowy. Bomby szybujące raniły również 10 osób w Zaporożu. Natomiast w wyniku ataku rakietowego na Odessę zginęły dwie osoby, a jedna została ranna.
Rosyjskie bomby kierowane KAB mają masę około pół tony.
Atak na Sumy. Nagranie z monitoringu
Na Instagramie zostało opublikowane nagranie z kamer monitoringu kawiarni Piccolino w Sumach. Przedstawia ono ujęcia zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz lokalu, z godziny 14.29 - jak wynika z informacji na zdjęciach.
Kamery nie zarejestrowały samego wybuchu, tylko jego dźwięk. Widać, jak ludzie na zewnątrz kawiarni padają na ziemię. Między innymi matka z kilkuletnią córeczką chowa się za niskim murkiem, przyciskając dziecko do siebie.
Na zdjęciach ze środka kawiarni widać, jak odgłos bomb powoduje popłoch wśród klientów. Niektórzy kierują się w głąb budynku. Słychać też przeraźliwe krzyki dzieci.