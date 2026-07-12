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Świat

Atak na Sumy. Nagranie z kawiarni pokazuje moment uderzenia rosyjskiej bomby

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Upadek rosyjskiej bomby w Sumach, nagranie z monitoringu kawiarni
Sobotnie rosyjskie ataki w Ukrainie
Źródło wideo: Paweł Laskosz/TVN24
Źródło zdj. gł.: instagram.com/cukr.city
Kawiarnia Piccolino w Sumach udostępniła nagrania z kamer monitoringu. Widać na nich, jak ludzie padają na ziemię i chowają się, kiedy na miasto spada rosyjska bomba kierowana KAB. W sobotnim ataku bombowym na Sumy zginęło pięć osób, a 30 zostało rannych.

W sobotę Rosja przeprowadziła ataki rakietowe i dronowe na Ukrainę, zabijając osiem osób i raniąc dziesiątki kolejnych, jak przekazały władze Ukrainy.

Dwie bomby szybujące KAB spadły na miasto Sumy w północnej części kraju, zabijając pięć osób i raniąc 30. Jedna bomba trafiła w przystanek autobusowy. Bomby szybujące raniły również 10 osób w Zaporożu. Natomiast w wyniku ataku rakietowego na Odessę zginęły dwie osoby, a jedna została ranna.

Rosyjskie bomby kierowane KAB mają masę około pół tony.

Atak na Sumy. Nagranie z monitoringu

Na Instagramie zostało opublikowane nagranie z kamer monitoringu kawiarni Piccolino w Sumach. Przedstawia ono ujęcia zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz lokalu, z godziny 14.29 - jak wynika z informacji na zdjęciach.

Kamery nie zarejestrowały samego wybuchu, tylko jego dźwięk. Widać, jak ludzie na zewnątrz kawiarni padają na ziemię. Między innymi matka z kilkuletnią córeczką chowa się za niskim murkiem, przyciskając dziecko do siebie.

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Upadek rosyjskiej bomby w Sumach, nagranie z monitoringu kawiarni
Źródło: instagram.com/cukr.city

Na zdjęciach ze środka kawiarni widać, jak odgłos bomb powoduje popłoch wśród klientów. Niektórzy kierują się w głąb budynku. Słychać też przeraźliwe krzyki dzieci.

Źródło: tvn24.pl, Reuters
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosja
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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