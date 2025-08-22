Atak na rosyjski rurociąg. Ukraińcy chwalą się nagraniem

Ukraina zaatakowała dronami stację pompowania ropy "Uniecza" rurociągu Przyjaźń Źródło: Reuters/@MAGYARBIRDS via YouTube

Nagranie pokazuje potężny, rozświetlający ciemność pożar, który wybuchł w miejscu uderzenia. "Znowu do naprawy w ciągu 48 godzin" - przekazał pod opublikowanym wideo dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych Robert Broudi. Nawiązał do ataku dronów ukraińskich na przepompownię ropy naftowej Nikołajewskaja w obwodzie tambowskim w Rosji, do którego doszło zaledwie dwa dni wcześniej.

Przepompownia ropy naftowej Uniecza w obwodzie briańskim po ataku. Ujęcie z nagrania Źródło: Reuters

Broudi przekazał, że pompownia Uniecza została zaatakowana przez żołnierzy 14 pułku Sił Systemów Bezzałogowych.

Pompownia Uniecza jest kluczowym elementem rurociągu Przyjaźń, którym z Rosji ropa płynie na Węgry i Słowację. Władze tych państw wezwały w piątek Komisję Europejską do zagwarantowania im bezpieczeństwa dostaw.

"Kolejny atak na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, kolejna próba wciągnięcia nas w wojnę" - napisał na portalu społecznościowym szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto, informując o co najmniej pięciodniowej przerwie w dostawach ropy.

