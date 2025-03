Amerykańska ambasador w Kijowie pisze o atakach, nie wymieniając Rosji

Ukraiński portal NV zwrócił uwagę, ze we wpisie amerykańskiej dyplomatki zabrakło wzmianki o tym, że to wojsko rosyjskie dokonało tych ataków. Wymieniona przez Bridget Brink liczba ofiar i rannych dotyczy ostrzału miasta Dobropole w obwodzie donieckim. Władze lokalne podały, że w wyniku ostrzału zostało uszkodzonych osiem pięciopiętrowych budynków, budynek administracyjny i 30 samochodów.

Portal NV napisał, że dzień wcześniej, 7 marca, ambasador USA również nie wspomniała we wpisie, że Rosja zaatakowała Ukrainę . Dyplomatka napisała w tym dniu jedynie, że "Ukraina jest zagrożona przez rakiety balistyczne, pociski manewrujące i drony". Portal NV odnotował, że w piątek siły rosyjskie użyły do ostrzałów 67 rakiet i 194 dronów, a ich celem była infrastruktura cywilna.

Co powiedział Trump

- Spotykamy się w Arabii Saudyjskiej w przyszłym tygodniu i będziemy rozmawiać. Uważam, że jeśli chodzi o końcowe rozwiązanie, łatwiej będzie dogadać się z Rosją - co jest zaskakujące, ponieważ oni (Rosjanie - red.) mają wszystkie karty i teraz bombardują Ukrainę na potęgę - dodał Trump. Przywołał swój wcześniejszy wpis grożący Rosji "sankcjami na wielką skalę" i stwierdził jednocześnie, że Putin "robi to, co zrobiłby na jego miejscu każdy inny". - Myślę, że on chce to zatrzymać i załatwić. I myślę, że uderza ich (Ukraińców - red.) mocniej niż kiedykolwiek - powiedział prezydent USA.