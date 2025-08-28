Logo strona główna
Świat

To "wzbudzi strach u przeciwników". Erdogan o nowym uzbrojeniu

Recep Tayyip Erdogan
Erdogan: mieliśmy okazję porozmawiać o krokach podjętych w celu zakończenia wojny w Ukrainie
Źródło: TVN24
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zainaugurował system obrony powietrznej "Stalowa Kopuła". Wydarzenie to nazwał "nowym etapem niepodległości narodu".

System obrony powietrznej "Stalowa Kopuła", zainaugurowany w środę przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, był opracowywany od 2024 r. Na stan armii przyjęto kilkadziesiąt systemów uzbrojenia dostarczonych przez rodzimą firmę.

Firma Aselsan dostarczyła dziesiątki systemów i platform, które staną się częścią zintegrowanego systemu obrony powietrznej Turcji. Podczas uroczystości położono również fundamenty pod nową bazę technologiczną firmy i otwarto kilka obiektów, opracowujących uzbrojenie na potrzeby wewnętrzne kraju i eksport - przekazał dziennik "Daily Sabah".

To "wzbudzi zaufanie sojuszników i strach przeciwników"

- Dostarczonych dziś 47 pojazdów o wartości 460 mln dol. wzbudzi zaufanie sojuszników i strach przeciwników - powiedział prezydent Erdogan podczas ceremonii zorganizowanej na terenie zakładów producenta w Ankarze. W trakcie uroczystości zainicjowano też budowę bazy technologicznej, która skonsoliduje produkcję wielowarstwowych systemów obrony powietrznej i radarów "Stalowej Kopuły" w jednym obiekcie.

Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan
Źródło: Sasa Dzambic Photography/Shutterstock

- Turcy są dziś świadkami nowego etapu niepodległości narodu - ocenił prezydent według relacji dziennika "Hurriyet". Podkreślił, że dzięki "Stalowej Kopule" Turcja znajdzie się w "innej lidze" w dziedzinie obrony powietrznej.

- Żaden kraj, który nie jest w stanie rozwinąć własnego systemu radarowego i obrony powietrznej, nie może z ufnością patrzeć w przyszłość w obliczu obecnych wyzwań bezpieczeństwa, zwłaszcza w naszym regionie - powiedział Erdogan.

Turcja rozwija rodzimy sektor obrony

Tureckie władze nie podały na razie dokładnej daty osiągnięcia przez system pełnej operacyjności. Rozpoczęty w sierpniu 2024 roku projekt został określony przez Erdogana jako "system systemów". "Stalowa Kopuła" zintegruje obronę nieba - baterie rakietowe, radary, czujniki elektrooptyczne, moduły komunikacyjne oraz centra dowodzenia i kontroli - przed zagrożeniami na niskich, średnich i dużych wysokościach, używając komponentów produkowanych w kraju.

"Wejście Turcji do elitarnego grona". Podpisano ogromny kontrakt
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wejście Turcji do elitarnego grona". Podpisano ogromny kontrakt

Ankara od lat rozwija rodzimy sektor obronny, podkreślając znaczenie uniezależnienia kraju od dostawców zagranicznych. Erdogan podkreślał wcześniej w tym roku, że zależność Turcji od zagranicznego uzbrojenia spadła w ciągu ostatnich 20 lat z 80 do 20 procent.

W 2024 roku wartość eksportu tureckiego sektora obronnego osiągnęła rekordowych 7,15 mld dol., wzrastając z ok. 5,5 mld dol. w roku poprzednim.

Autorka/Autor: kkop/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sasa Dzambic Photography/Shutterstock

