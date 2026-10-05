Świat Polska ambasada w USA żąda przeprosin od Tuckera Carlsona. Po słowach o Hitlerze i Polsce Filip Czerwiński |

Radosław Sikorski: Stanom Zjednoczonym Bogdan Klich nie przeszkadza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW

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W poniedziałek w serwisie X ambasada Polski w USA opublikowała list otwarty charge d'affaires Bogdana Klicha do amerykańskiego prawicowego dziennikarza Tuckera Carlsona. Klich wyraził w nim oburzenie "fałszywymi i głęboko niepokojącymi stwierdzeniami", które padły w niedawnym wywiadzie Carslona z brytyjskim politykiem Jacobem Reesem-Moggiem.

"Uzasadnił Pan inwazję nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku, twierdząc, że 'Hitler powiedział, że 15 procent Polski należało kiedyś do Niemiec i zostało im przekazane na mocy traktatu wersalskiego. To było terytorium niemieckie z Niemcami na nim'. To twierdzenie stanowi kolosalną zniewagę dla milionów ofiar nazizmu, w tym setek tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni podczas wyzwalania Europy spod okupacji III Rzeszy" - wskazał Klich.

We wspomnianym wywiadzie Carlson pytał swojego rozmówcę także, dlaczego Wielka Brytania walczyła z nazistowskimi Niemcami. Klich napisał, że "gdyby Londyn i Paryż nie wypowiedziały wojny Trzeciej Rzeszy, i tak zostałyby zaatakowane".

"Jako amerykański dziennikarz, który korzysta z demokratycznego prawa do wolności słowa, stał się Pan apologetą Adolfa Hitlera. Czyniąc to, uciekł Pan się do kłamstw, całkowicie fałszując udokumentowane dane historyczne" - ocenił polski dyplomata.

Letter from CdA a.i. @BogdanKlich calling on @TuckerCarlson to publicly retract his outrageous statements and apologize for insulting Poles, British citizens, and, ultimately, the memory of the victims of the Shoah and all those who died in the fight against Nazism. pic.twitter.com/OdCXHgZfNw — Embassy of Poland U.S. (@PolishEmbassyUS) October 5, 2026 Rozwiń

Polska ambasada w USA żąda przeprosin od Carlsona

W swoim liście Klich przypomniał fakty historyczne o tym, że Adolf Hitler i Józef Stalin, przywódca ZSRR, już wcześniej planowali napaść na Polskę, a celem Niemiec było "całkowite zniszczenie państwa polskiego i fizyczna eksterminacja jego ludności", jak również "krwawy podbój świata".

Żądam natychmiastowego i publicznego wycofania się z tych kłamliwych i haniebnych oświadczeń oraz przeprosin za nie. Propaganda nazistowska nie może być rehabilitowana pod płaszczykiem wolności słowa, a wolność słowa nie powinna być wykorzystywana do profanowania pamięci ofiar II wojny światowej

- oświadczył szef polskiej placówki.

"Historii nie wolno fałszować. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtórzenie" - zakończył list dyplomata.

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Tucker Carlson: chyba jestem potajemnie nazistą

W zeszłym tygodniu brytyjski polityk Jacob Rees-Mogg, członek Partii Konserwatywnej, udzielił wywiadu amerykańskiemu prawicowemu dziennikarzowi Tuckerowi Carlsonowi.

Wywiad na początku dotyczył przygotowania Wielkiej Brytanii do wojny i postrzeganego zagrożenia ze strony Rosji. Jednak w połowie godzinnej dyskusji temat zszedł na historię, a Carlson powiedział byłemu ministrowi ds. handlu, że "nigdy nie rozumiał, po co w ogóle było walczyć w II wojnie światowej".

Jacob Rees-Mogg odpowiedział, że konflikt był "fundamentalny" i stanowił "klasyczną walkę dobra ze złem". Z kolei Carlson mówił w pewnym momencie, że "teoria, jakoby Hitler po prostu najechał Polskę, jest kłamstwem i wszyscy w to wierzą, ponieważ nie znają faktów".

- Hitler powiedział, że 15 procent [Polski - red.] należało kiedyś do Niemiec i zostało przekazane Polsce na mocy traktatu wersalskiego - mówił Carlson. - To było terytorium niemieckie, na którym mieszkali Niemcy. To była jego argumentacja. A tak w ogóle, to prawda - dodał.

Tucker Carlson Źródło zdjęcia: CAROLINE BREHMAN/PAP

W dalszej części wywiadu Rees-Mogg powiedział Carlsonowi: - Jestem bardzo zaskoczony, że ocierasz się o obronę Hitlera. Myślę, że tak naprawdę nie chcesz tego robić.

- Tak, chyba jestem potajemnie nazistą - odpowiedział Carlson. - Właściwie to nie jestem potajemnie nazistą. I raczej nie nazistą działającym publicznie. Jestem po prostu kimś, kto stara się jasno myśleć o przyczynach i skutkach - przekonywał.

Komentarze po wywiadzie Tuckera Carlsona. "Potrzebuje pomocy"

Wywiad wzbudził kontrowersje zarówno w USA, jak i w Wielkiej Brytanii.

"Kiedy wydawało się niemożliwe, by Toksyczny Tucker zszedł głębiej do ścieku, oto on stwierdza, że ​​Wielka Brytania powinna była pozwolić nazistom przejąć władzę. Zapomniał, że Hitler zamordował 11 milionów ludzi? Myślałem, że Tucker był przeciwny zabijaniu? On potrzebuje pomocy" - skomentował republikanin Mike Huckabee, ambasador USA w Izraelu.

When it seemed impossible for Toxic Tucker to descend deeper into the sewer here he goes opining that UK should have let Nazis take over. Forget that Hitler murdered 11 million people? I thought Tucker was against killing? He needs help. Serious help. https://t.co/hndip6fQsW — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) October 3, 2026 Rozwiń

"Przypominam, że to ulubieniec naszych suwerenistów, który dostąpił zaszczytu ekskluzywnego wywiadu z Prezydentem Dudą. Frajerstwo naszej prawicy wobec swoich patronów nie zna granic" - skomentował w serwisie X w niedzielę szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Przypominam, że to ulubieniec naszych suwerenistów, który dostąpił zaszczytu ekskluzywnego wywiadu z Prezydentem Dudą.

Frajerstwo naszej prawicy wobec swoich patronów nie zna granic.https://t.co/hsUCW1Pnob — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 4, 2026 Rozwiń

Andrzej Duda udzielił wywiadu Carlsonowi w Fox News we wrześniu 2021 roku, w czasie pobytu na 76. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Mówił w nim między innymi o programie "Rodzina 500 plus" oraz o tym, że Polska nie zgadza się na przymusowy podział imigrantów w Unii Europejskiej.

Kim jest Tucker Carlson?

Tucker Carlson jest konserwatywnym komentatorem i podcasterem. W latach 2009-2023 był związany z amerykańską stacją Fox News, w której prowadził program "Tucker Carlson Tonight". W kwietniu 2023 roku stacja Fox News poinformowała o zakończeniu współpracy. Niespełna tydzień wcześniej Fox News zgodziła się - w ramach ugody sądowej - zapłacić 787,5 milionów dolarów producentowi maszyn do głosowania Dominion Voting Systems za kłamstwa wygłaszane między innymi w programie Carlsona o rzekomych fałszerstwach wyborczych z udziałem DVS.

Wywiad z Reesem-Moggiem nie był pierwszym, w którym znany z prorosyjskich poglądów Carlson krytykował udział Aliantów w wojnie z III Rzeszą. W przeszłości zapraszał między innymi znanego z rewizjonizmu i relatywizacji Hitlera historyka, podcastera Daryla Coopera. Wielokrotnie też deklarował sympatię dla Rosji Władimira Putina i sugerował jej wyższość nad Zachodem.

W lutym 2024 roku Carlson przeprowadził wywiad z Władimirem Putinem. Telewizja CNN odnotowała później, że w trakcie rozmowy Carlson powstrzymywał się od zadawania niewygodnych pytań i punktowania nieprawdziwych, pełnych propagandy wypowiedzi rosyjskiego dyktatora. "Carlson zapewnił Putinowi platformę do szerzenia swojej propagandy wśród odbiorców na całym świecie, przy niewielkiej lub żadnej kontroli" - komentowała stacja.

Z kolei w wywiadzie z Reesem-Moggiem Carlson twierdził między innymi, wbrew faktom, że rosyjska gospodarka jest "o wiele większa" niż brytyjska, a Rosja zamyka znacznie mniej osób niż Wielka Brytania w więzieniach za wpisy w mediach społecznościowych.

Carlson, który krytykował Trumpa za wszczęcie wojny z Iranem, w kwietniu tego roku przeprosił za jego popieranie. - Myślę, że to moment, w którym musimy zmierzyć się z własnym sumieniem. (...) Będzie nas to dręczyć przez długi czas. Mnie na pewno, i chcę powiedzieć, że przepraszam za wprowadzanie ludzi w błąd. To nie było zamierzone - oświadczył.

Carlson ze względu na swe wypowiedzi oskarżany był o rasizm, seksizm oraz rozpowszechnianie teorii spiskowych.