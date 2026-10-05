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Świat

Polska ambasada w USA żąda przeprosin od Tuckera Carlsona. Po słowach o Hitlerze i Polsce

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Znany z prorosyjskich sympatii publicysta Tucker Carlson
Radosław Sikorski: Stanom Zjednoczonym Bogdan Klich nie przeszkadza
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW
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Bogdan Klich, szef polskiej ambasady w USA, wyraził oburzenie "fałszywymi i głęboko niepokojącymi" twierdzeniami amerykańskiego dziennikarza Tuckera Carlsona. Zażądał od niego przeprosin i wycofania "kłamliwych i haniebnych słów" dotyczących inwazji nazistowskich Niemiec na Polskę. Przytoczył też historyczne fakty.

W poniedziałek w serwisie X ambasada Polski w USA opublikowała list otwarty charge d'affaires Bogdana Klicha do amerykańskiego prawicowego dziennikarza Tuckera Carlsona. Klich wyraził w nim oburzenie "fałszywymi i głęboko niepokojącymi stwierdzeniami", które padły w niedawnym wywiadzie Carslona z brytyjskim politykiem Jacobem Reesem-Moggiem.

"Uzasadnił Pan inwazję nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku, twierdząc, że 'Hitler powiedział, że 15 procent Polski należało kiedyś do Niemiec i zostało im przekazane na mocy traktatu wersalskiego. To było terytorium niemieckie z Niemcami na nim'. To twierdzenie stanowi kolosalną zniewagę dla milionów ofiar nazizmu, w tym setek tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni podczas wyzwalania Europy spod okupacji III Rzeszy" - wskazał Klich.

We wspomnianym wywiadzie Carlson pytał swojego rozmówcę także, dlaczego Wielka Brytania walczyła z nazistowskimi Niemcami. Klich napisał, że "gdyby Londyn i Paryż nie wypowiedziały wojny Trzeciej Rzeszy, i tak zostałyby zaatakowane".

"Jako amerykański dziennikarz, który korzysta z demokratycznego prawa do wolności słowa, stał się Pan apologetą Adolfa Hitlera. Czyniąc to, uciekł Pan się do kłamstw, całkowicie fałszując udokumentowane dane historyczne" - ocenił polski dyplomata.

Polska ambasada w USA żąda przeprosin od Carlsona

W swoim liście Klich przypomniał fakty historyczne o tym, że Adolf Hitler i Józef Stalin, przywódca ZSRR, już wcześniej planowali napaść na Polskę, a celem Niemiec było "całkowite zniszczenie państwa polskiego i fizyczna eksterminacja jego ludności", jak również "krwawy podbój świata".

Żądam natychmiastowego i publicznego wycofania się z tych kłamliwych i haniebnych oświadczeń oraz przeprosin za nie. Propaganda nazistowska nie może być rehabilitowana pod płaszczykiem wolności słowa, a wolność słowa nie powinna być wykorzystywana do profanowania pamięci ofiar II wojny światowej 

- oświadczył szef polskiej placówki.

"Historii nie wolno fałszować. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtórzenie" - zakończył list dyplomata.

Tucker Carlson: chyba jestem potajemnie nazistą

W zeszłym tygodniu brytyjski polityk Jacob Rees-Mogg, członek Partii Konserwatywnej, udzielił wywiadu amerykańskiemu prawicowemu dziennikarzowi Tuckerowi Carlsonowi.

Wywiad na początku dotyczył przygotowania Wielkiej Brytanii do wojny i postrzeganego zagrożenia ze strony Rosji. Jednak w połowie godzinnej dyskusji temat zszedł na historię, a Carlson powiedział byłemu ministrowi ds. handlu, że "nigdy nie rozumiał, po co w ogóle było walczyć w II wojnie światowej".

Jacob Rees-Mogg odpowiedział, że konflikt był "fundamentalny" i stanowił "klasyczną walkę dobra ze złem". Z kolei Carlson mówił w pewnym momencie, że "teoria, jakoby Hitler po prostu najechał Polskę, jest kłamstwem i wszyscy w to wierzą, ponieważ nie znają faktów".

- Hitler powiedział, że 15 procent [Polski - red.] należało kiedyś do Niemiec i zostało przekazane Polsce na mocy traktatu wersalskiego - mówił Carlson. - To było terytorium niemieckie, na którym mieszkali Niemcy. To była jego argumentacja. A tak w ogóle, to prawda - dodał.

Tucker Carlson
Tucker Carlson
Źródło zdjęcia: CAROLINE BREHMAN/PAP

W dalszej części wywiadu Rees-Mogg powiedział Carlsonowi: - Jestem bardzo zaskoczony, że ocierasz się o obronę Hitlera. Myślę, że tak naprawdę nie chcesz tego robić.

- Tak, chyba jestem potajemnie nazistą - odpowiedział Carlson. - Właściwie to nie jestem potajemnie nazistą. I raczej nie nazistą działającym publicznie. Jestem po prostu kimś, kto stara się jasno myśleć o przyczynach i skutkach - przekonywał.

Komentarze po wywiadzie Tuckera Carlsona. "Potrzebuje pomocy"

Wywiad wzbudził kontrowersje zarówno w USA, jak i w Wielkiej Brytanii.

"Kiedy wydawało się niemożliwe, by Toksyczny Tucker zszedł głębiej do ścieku, oto on stwierdza, że ​​Wielka Brytania powinna była pozwolić nazistom przejąć władzę. Zapomniał, że Hitler zamordował 11 milionów ludzi? Myślałem, że Tucker był przeciwny zabijaniu? On potrzebuje pomocy" - skomentował republikanin Mike Huckabee, ambasador USA w Izraelu.

"Przypominam, że to ulubieniec naszych suwerenistów, który dostąpił zaszczytu ekskluzywnego wywiadu z Prezydentem Dudą. Frajerstwo naszej prawicy wobec swoich patronów nie zna granic" - skomentował w serwisie X w niedzielę szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Andrzej Duda udzielił wywiadu Carlsonowi w Fox News we wrześniu 2021 roku, w czasie pobytu na 76. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Mówił w nim między innymi o programie "Rodzina 500 plus" oraz o tym, że Polska nie zgadza się na przymusowy podział imigrantów w Unii Europejskiej.

Kim jest Tucker Carlson?

Tucker Carlson jest konserwatywnym komentatorem i podcasterem. W latach 2009-2023 był związany z amerykańską stacją Fox News, w której prowadził program "Tucker Carlson Tonight". W kwietniu 2023 roku stacja Fox News poinformowała o zakończeniu współpracy. Niespełna tydzień wcześniej Fox News zgodziła się - w ramach ugody sądowej - zapłacić 787,5 milionów dolarów producentowi maszyn do głosowania Dominion Voting Systems za kłamstwa wygłaszane między innymi w programie Carlsona o rzekomych fałszerstwach wyborczych z udziałem DVS.

Wywiad z Reesem-Moggiem nie był pierwszym, w którym znany z prorosyjskich poglądów Carlson krytykował udział Aliantów w wojnie z III Rzeszą. W przeszłości zapraszał między innymi znanego z rewizjonizmu i relatywizacji Hitlera historyka, podcastera Daryla Coopera. Wielokrotnie też deklarował sympatię dla Rosji Władimira Putina i sugerował jej wyższość nad Zachodem.

W lutym 2024 roku Carlson przeprowadził wywiad z Władimirem Putinem. Telewizja CNN odnotowała później, że w trakcie rozmowy Carlson powstrzymywał się od zadawania niewygodnych pytań i punktowania nieprawdziwych, pełnych propagandy wypowiedzi rosyjskiego dyktatora. "Carlson zapewnił Putinowi platformę do szerzenia swojej propagandy wśród odbiorców na całym świecie, przy niewielkiej lub żadnej kontroli" - komentowała stacja.

Z kolei w wywiadzie z Reesem-Moggiem Carlson twierdził między innymi, wbrew faktom, że rosyjska gospodarka jest "o wiele większa" niż brytyjska, a Rosja zamyka znacznie mniej osób niż Wielka Brytania w więzieniach za wpisy w mediach społecznościowych. 

Carlson, który krytykował Trumpa za wszczęcie wojny z Iranem, w kwietniu tego roku przeprosił za jego popieranie. - Myślę, że to moment, w którym musimy zmierzyć się z własnym sumieniem. (...) Będzie nas to dręczyć przez długi czas. Mnie na pewno, i chcę powiedzieć, że przepraszam za wprowadzanie ludzi w błąd. To nie było zamierzone - oświadczył.

Carlson ze względu na swe wypowiedzi oskarżany był o rasizm, seksizm oraz rozpowszechnianie teorii spiskowych. 

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
USADyplomacjaMinisterstwo Spraw ZagranicznychMediaHistoriaII wojna światowaRadosław SikorskiWielka Brytania
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