Izraelskie władze lotniskowe podały, że do uszkodzenia doszło w ciągu ostatnich kilku dni. Nie ujawniono, do kogo należały samoloty.
Loty komercyjne na lotnisku Ben Guriona były wstrzymane od rozpoczęcia 28 lutego przez USA i Izrael ataków na Iran, co wywołało uderzenia odwetowe ze strony Iranu. Izraelscy przewoźnicy wykonywali jednak loty w celu repatriacji obywateli, którzy utknęli za granicą. Lotnisko jest też wykorzystywane przez wojsko Izraela i USA.
Reuters podał, że połowa irańskich rakiet wlatujących w izraelską przestrzeń powietrzną to prawdopodobnie pociski kasetowe, które otwierają się w powietrzu i rozrzucają na dużym terytorium nawet kilkaset mniejszych ładunków.
Opracował Filip Czerwiński
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Davidi Vardi / Shutterstock.com