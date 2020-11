Spędził pod gruzami 33 godziny. Przeżył

Bilans ofiar śmiertelnych trzęsienia w Izmirze, jakie nawiedziło w piątek tę turecką prowincję wzrósł do 51 - podał w niedzielę wiceprezydent Turcji Fuat Oktay. Tego dnia uratowano mężczyznę, który spędził pod gruzami 33 godziny. Akcja ratunkowa wciąż trwa, ale ratownicy ostrzegają, że szanse na znalezienie żywych maleją.

W ocenie ratowników pod gruzami może być jeszcze co najwyżej dziesięciu żywych. W niedzielę o świecie wydobyto spod rozwalin mężczyznę, który spędził pod gruzami ponad 33 godziny - jak podkreślają tureckie media.

Erdogan na miejscu tragedii

Wiceprezydent Oktay powiedział dziennikarzom, że wspomagani przez psy tropiące ratownicy przeszukują obecnie rumowisko powstałe po zawaleniu się ośmiu domów. Do soboty wieczorem zbadano w sumie 12 innych posesji.

Najbardziej dotkniętym wstrząsami okazało się miasto Bayrakli bezpośrednio przylegające do Izmiru. To właśnie tam doszło do największych zniszczeń materialnych i strat w ludziach - pisze francuska agencja AFP.