W czwartek w Cieśninie Drake’a, akwenie położonym między południowym krańcem Ameryki Południowej a Antarktydą, doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5 – poinformowała agencja Reutera, powołując się na Amerykańską Służbę Geologiczną (USGS).
Trzesienie ziemi miało miejsce na głębokości 10 kilometrów – podała USGS. Początkowo amerykańskie służby nie podniosły ostrzeżenia przed tsunami, ale po godzinie 5 czasu polskiego pojawiła się obawa, że w ciągu najbliższych trzech godzin możliwe jest wystąpienie fal tsunami, które mogą dotrzeć do wybrzeży Chile. Chwilę później Centrum Ostrzegania Przed Tsunami na Pacyfiku (PTWC) odwołało ostrzeżenie przed tsunami.
Wcześniej Niemieckie Centrum Badań Geologicznych (GFZ) poinformowało, że trzęsienie ziemi w Cieśninie Drake’a miało magnitudę 7,1.
