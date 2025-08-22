Ewakuacja na wyspie Phuket po trzęsieniu ziemi, które było na Sumatrze 11.04.2012 Źródło: Reuters Archiwum

W czwartek w Cieśninie Drake’a, akwenie położonym między południowym krańcem Ameryki Południowej a Antarktydą, doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5 – poinformowała agencja Reutera, powołując się na Amerykańską Służbę Geologiczną (USGS).

Trzesienie ziemi miało miejsce na głębokości 10 kilometrów – podała USGS. Początkowo amerykańskie służby nie podniosły ostrzeżenia przed tsunami, ale po godzinie 5 czasu polskiego pojawiła się obawa, że w ciągu najbliższych trzech godzin możliwe jest wystąpienie fal tsunami, które mogą dotrzeć do wybrzeży Chile. Chwilę później Centrum Ostrzegania Przed Tsunami na Pacyfiku (PTWC) odwołało ostrzeżenie przed tsunami.

Trzęsienie ziemi w Cieśninie Drake'a Źródło: USGS

Wcześniej Niemieckie Centrum Badań Geologicznych (GFZ) poinformowało, że trzęsienie ziemi w Cieśninie Drake’a miało magnitudę 7,1.

