Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

TSUE o Trybunale Konstytucyjnym. "Naruszył kilka podstawowych zasad"

TSUE
TSUE o polskim Trybunale Konstytucyjnym: naruszył kilka podstawowych zasad prawa Unii
Źródło: TVN24
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polski Trybunał Konstytucyjny naruszył kilka podstawowych zasad prawa Unii, nie respektując orzecznictwa TSUE.

Kiedy TSUE stwierdza uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego, państwo, którego to dotyczy, powinno jak najszybciej zastosować się do wyroku. Jeżeli tego nie zrobi, Komisja Europejska może wnieść nową skargę i domagać się nałożenia kar pieniężnych.

Według TSUE polski Trybunał "nie spełnia wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu, ustanowionego uprzednio ustawą, z powodu nieprawidłowości w powołaniu trzech jego członków oraz prezesa". "Powołanie trzech sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego w grudniu 2015 r. oraz jego Prezes w grudniu 2016 r. naruszało podstawowe reguły dotyczące procedur nominacyjnych w Polsce" - przekazano. 

TSUE
TSUE
Źródło: Shutterstock

Jak poinformowano w orzeczeniu, "w dwóch wyrokach polski Trybunał Konstytucyjny uznał niektóre postanowienia traktatów, tak jak są one interpretowane przez Trybunał Sprawiedliwości, za niezgodne z Konstytucją i wyraźnie uznał orzecznictwo Trybunału dotyczące prawa do skutecznej ochrony prawnej za wykraczające poza przyznane mu uprawnienia".

"Uznawszy, że wyroki te naruszają kilka podstawowych zasad prawa Unii, w tym jego pierwszeństwo, Komisja Europejska wniosła do Trybunału przeciwko Polsce skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego" - dodano.

TSUE o dwóch wyrokach Trybunału Konstytucyjnego

TSUE zauważył, że wyrok TK z 7 października 2021 r. narusza zasadę skutecznej ochrony sądowej. Jak zaznaczył, wyrok ten - wbrew orzecznictwu TSUE - odrzucił kompetencje sądów krajowych do kontroli zgodności z prawem procedur powoływania sędziów, w tym poprzez kontrolę uchwał KRS, rekomendujących kandydatów do tego powołania, oraz do orzekania o wadliwości tych procedur.

Podobnie TK naruszył tę zasadę w wyroku z 14 lipca 2021 r., gdyż odmówił uznania wiążącego skutku nałożonych przez Trybunał środków tymczasowych, odnoszących się do ustroju i właściwości polskich sądów oraz trybu postępowania przed tymi sądami - uznał TSUE.

Wyrok z 14 lipca 2021 r. odnosił się do stosowania przez TSUE środków tymczasowych dotyczących polskiego sądownictwa. TK uznał za niezgodny z konstytucją zapis w unijnym traktacie, na podstawie którego TSUE nakazał w ramach zabezpieczenia zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym do czasu wydania ostatecznego wyroku przez trybunał w Luksemburgu. Później TSUE nałożył na Polskę kary dzienne za niezastosowanie się do tego nakazu.

"Mamy konflikt". KRS a europejskie trybunały
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Mamy konflikt". KRS a europejskie trybunały

Polska

"Trybunał uwzględnił tę skargę i orzekł, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom, ponieważ polski Trybunał Konstytucyjny naruszył zasadę skutecznej ochrony sądowej i pogwałcił pierwszeństwo, autonomię, skuteczność i jednolite stosowanie prawa Unii, a także wiążący skutek orzeczeń Trybunału" - czytamy.

"Sądy krajowe nie mogą jednostronnie określać zakresu i granic kompetencji przyznanych Unii"

W swoim wyroku TSUE podkreślił, że Polska nie może powoływać się na swoją tożsamość konstytucyjną, aby uchylić się od respektowania wspólnych wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o UE, takich jak państwo prawne, skuteczna ochrona sądowa i niezależność wymiaru sprawiedliwości.

"Wartości te stanowią bowiem podstawę samej tożsamości Unii, do której Polska przystąpiła dobrowolnie. Po akcesji (Polski do UE - red.) wartości te znajdują swój konkretny wyraz w prawnie wiążących zobowiązaniach, od których państwa członkowskie nie mogą się uchylić" - uznał TSUE.

Jak zaznaczono, "sądy krajowe nie mogą jednostronnie określać zakresu i granic kompetencji przyznanych Unii". Wątpliwości sądów co do zakresu kompetencji Unii mogą zostać rozwiane jedynie poprzez dialog z Trybunałem w ramach procedury prejudycjalnej - przekazano.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Jelenia Góra konfa

TVN24 HD
NA ŻYWO

Jelenia Góra konfa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TSUETrybunał Konstytucyjny
Czytaj także:
Mark Rutte, Karol Nawrocki
Sekretarz generalny NATO u prezydenta Nawrockiego
Polska
10 Gruzinów deportowanych z Polski
10 Gruzinów deportowanych z Polski. "Stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa"
Polska
Policja zatrzymała 41-latkę
Firma wypowiedziała umowę leasingu, kobieta auta nie oddała
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Delegacja Nawrockiego bez przedstawiciela MSZ. "Znowu żaden nie jest zaproszony"
Polska
Nielegalne automaty do gier
W jednym czasie weszli do kilku lokali, zatrzymali "opiekuna" jednego z nich
WARSZAWA
42-letni hydraulik wycinał z piwnic bloków zawory warte setki złotych
Mieszkańcy nie mieli ciepłej wody i ogrzewania. Za wszystkim stał były hydraulik
Poznań
pracownik praca fabryka shutterstock_2604349525
Zaskakujące dane z polskiego przemysłu
BIZNES
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
BIZNES
Estonia - budowa bunkrów na granicy z Rosją
Rozpoczęli budowę bunkrów na granicy z Rosją
Świat
Mężczyzna został aresztowany, grozi mu do 10 lat więzienia
Nękał, groził i oczerniał rodzinę. Za spokój chciał 100 tysięcy złotych
Rzeszów
Francja. "Tego w mediach nie zobaczycie". Rzeczywiście, coś tu śmierdzi
"Tego w mediach nie zobaczycie". Rzeczywiście, coś tu śmierdzi
Gabriela Sieczkowska
ropa naftowa baryłka paliwo
Ceny ropy w górę po działaniach USA
BIZNES
Peter Arnett
Zostawał tam, skąd inni uciekali. Nie żyje Peter Arnett
Świat
Małpka kapucynka
Kapucynka "terroryzowała" mieszkańców. Obława trwała kilka dni
METEO
Donald Tusk
"Albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutro". Tusk apeluje do europejskich liderów
Świat
Mężczyzna ranny po strzelaninie na stacji paliw w Żarach. Policja zatrzymała sprawcę (zdj. ilustracyjne)
Uciekł ze szpitala psychiatrycznego, jest już w rękach policji
Rzeszów
40-latek przekroczył prędkość o 52 km/h
Po kontroli na S7 ojciec stanął przed sądem, a syn stracił prawo jazdy
WARSZAWA
Atak sił amerykańskich na łódź na Morzu Karaibskim
Kolejny amerykański atak na "nakroterrorystów"
Świat
Sochaczew, 18.12.2025. Baterie systemu obrony przeciwlotniczej prezentowane podczas uroczystości ogłoszenia osiągnięcia pełnej gotowości 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
Warszawa "pierwszym takim miastem na świecie"
Polska
imageTitle
"Otrzymaliśmy informację o śmierci naszego zawodnika"
EUROSPORT
F16 Tajlandia
Kambodża oskarża Tajlandię o zbombardowanie miasta
Świat
shutterstock_2221261491
Chińskie samochody nas szpiegują? Pierwszy taki raport
Maciej Michałek
Wypadek w Marsa Alam (Egipt)
Lekarka i jej syn zginęli w Egipcie. Decyzja prokuratury
Olsztyn
Marek Suski
"Do widzenia, debile". Tak Suski opuścił posiedzenie sejmowej komisji kultury
Polska
Prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski
Sikorski złożył "kompromisową propozycję" Nawrockiemu
Polska
imageTitle
Szczęsny nie zagrał. Hiszpanie piszą o jego geście
EUROSPORT
Skutki burzy w Portland
Powalone drzewa, zniszczone samochody. "Usłyszałam głośny huk"
METEO
Kryptowaluty
Kryptowaluty w politycznym klinczu. Sejm wrócił do zawetowanej ustawy
BIZNES
Okolice miejsca znalezienia ciała 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze
Bez przesłuchania, bez oskarżenia. "To chyba jedyny znany mi taki przypadek"
Polska
Oryginalny pomysł w Finlandii
Specjalna oferta dla kibiców: trumny w barwach klubów
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica