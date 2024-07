Trump "nie wiedział", co to NATO, ale "pojął w dwie minuty"

Gdy w Waszyngtonie odbywał się szczyt NATO, były prezydent USA Donald Trump przyznał na wiecu wyborczym, że nie wiedział, co to za organizacja, zanim został prezydentem - poinformował "New York Times". Następnie dodał, że zrozumiał to "w dwie minuty" i zauważył, że "oni nie płacą".

Dwie godziny po wystąpieniu prezydenta Joe Bidena na uroczystości otwarcia szczytu NATO w Waszyngtonie, Donald Trump rozpoczął wiec wyborczy w Doral na Florydzie i powiedział swym zwolennikom: "Nie wiedziałem wcześniej, czym do diabła jest NATO".

"'Ale nie zajęło mi to długo, by to pojąć, jakby dwie minuty' - dodał, po czym przypomniał, że w lutym zaszokował światowych przywódców, mówiąc, że jako prezydent ostrzegł sojuszników, że USA nie będą ich bronić, jeśli nie zwiększą nakładów na obronność" - napisał nowojorski dziennik.

"NYT" przypomniał, że podczas swej prezydentury, Trump był bliski wycofania USA z Sojuszu, ale wyperswadowali mu to jego doradcy. "Ale jeśli zostanie ponownie wybrany, nie będzie miał obok siebie tych samych doradców" - podkreślił dziennik.

"Wiele niepokoju w NATO, jeśli Trump zostanie ponownie wybrany"

- Trump do dziś nie rozumie, że NATO jest sojuszem państw demokratycznych, które wierzą w te same wartości. To nie jest wyłudzanie pieniędzy za ochronę. Oni nie płacą nam za to, że ich chronimy - powiedział były ambasador USA w Rosji i szef katedry Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Stanforda Michael McFaul.

W wywiadzie radiowym Trump oznajmił, że NATO wydaje teraz pieniądze, które on wymusił na sojusznikach. - Gdybym nie zgarnął (tych pieniędzy), nie mieliby żadnego NATO, żeby walczyć z Rosją - ocenił. Dodał też: "Nie byłoby ataku na Ukrainę, gdybym był prezydentem (...). Miałem bardzo dobre relacje z prezydentem Putinem. Dobrze się dogadywaliśmy".

Tymczasem w kuluarach szczytu "nie da się prowadzić rozmowy przez pięć minut, by nie pojawił się temat przyszłości i tego, kto będzie następnym prezydentem (...). Jest bardzo wiele niepokoju w NATO o to, co się stanie, jeśli Trump zostanie ponownie wybrany" - powiedział McFaul.

