Kibic Liverpoolu zmarł 32 lata po stratowaniu na Hillsborough. Stał się 97. ofiarą tragedii

Andrew Devine zmarł we wtorek w wieku 55 lat. Stało się to 32 lata po tragedii na stadionie Hillsborough w Sheffield, w której część fanów piłki nożnej została stratowana, w tym Devine. Doznał między innymi urazu mózgu, który miał wpływ na całe jego późniejsze życie.

Tragedia na Hillsborough. Andrew Devine 97. ofiarą

Klub Liverpool F.C. uczcił pamięć zmarłego Andrew Devine'a

"Przez całe życie był kibicem Liverpoolu" - zaznaczono. "Kiedy to było możliwe, Andrew nadal brał udział w meczach na Anfield, pomimo doznania zmieniających życie obrażeń na Hillsborough 15 kwietnia 1989 roku. Czyniąc to, przeciwstawił się przewidywaniom, że nie przeżyje sześciu miesięcy po tragedii" - napisano.

Tragedia na stadionie Hillsborough w 1989 roku

Tragedia na stadionie Hillsborough w Sheffield była największą pod względem liczby ofiar tragedią na obiekcie sportowym w Wielkiej Brytanii. Doszło do niej 15 kwietnia 1989 roku przed półfinałem piłkarskiego Pucharu Anglii. Tuż przed rozpoczęciem meczu, aby rozładować tłok przed bramkami wejściowymi, podjęto decyzję o otwarciu jednej z bram i przepuszczeniu przez nią kibiców. To jednak spowodowało ich niekontrolowany napływ do jednego z sektorów i zgniecenie tych, którzy stali z przodu. Zginęło wówczas 96 kibiców klubu Liverpool FC, a 766 zostało rannych. W kolejnych dniach i tygodniach policja przekazywała do mediów nieprawdziwe komunikaty, w których wskazywała, że tragedię spowodowało chuligaństwo i pijaństwo kibiców Liverpoolu. Nawet po tym, jak raport z 1990 roku wykazał, że główną jej przyczyną były zaniedbanie ze strony policji w dniu meczu, obwinianie kibiców trwało nadal. Nikt nigdy nie został skazany za działania policji prowadzące do katastrofy ani za próbę zatuszowania przez nią odpowiedzialności.