Problemy Ukraińców w Kursku. "Jeśli nic nie zrobimy, konsekwencje będą ogromne"

Odkąd USA wstrzymały wymianę informacji wywiadowczych z Ukrainą Rosjanie poczynili szybkie postępy w Kursku - wynika z informacji oficerów wojskowych oraz nowych map pola bitwy, opracowanych przez organizację wywiadowczą Deep State. Moskwa dąży do odcięcia ukraińskich linii zaopatrzeniowych do regionu.

Osłabione zdolności obronne i ofensywne

Przerwanie wsparcia wywiadowczego dla Ukrainy uniemożliwiło Kijowowi m.in. korzystanie z systemu artylerii rakietowej HIMARS. Do tej pory Ukraińcy korzystali z danych amerykańskich satelitów, co umożliwiało precyzyjne uderzenia na rosyjskie centra dowodzenia, znajdujące się daleko za linią frontu. - Satelity pozwalają nam zobaczyć, co ukrywa wróg, HIMARSy pozwalają nam to zniszczyć - mówił na początku wojny ówczesny minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.