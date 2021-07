Były kardynał Theodore McCarrick oskarżony o napaść seksualną. 91-latek ma stanąć przed sądem

Były arcybiskup Waszyngtonu i były kardynał Theodore McCarrick został formalnie oskarżony o napaść seksualną na 16-letniego chłopca - informuje Agencja Reutera, powołując się na dziennik "The Boston Globe". Były hierarcha ma pod koniec sierpnia odpowiedzieć na zarzuty przed sądem.

Theodore McCarrick, wyniesiony do godności kardynalskiej przez papieża Jana Pawła II w 2001 roku, był uznawany za jednego z najbardziej wpływowych hierarchów Kościoła katolickiego. Został wydalony ze stanu duchownego w 2019 roku po tym, jak Watykan uznał go za winnego molestowania dzieci i dorosłych. Mimo wielu oskarżeń do tej pory McCarrickowi nie stawiano żadnych zarzutów karnych ze względu na przedawnienie spraw.