Próbował uciec przed "blokadą Trumpa". Amerykanie weszli na pokład

Amerykańskie siły zbrojne przejęły objęty sankcjami statek Veronica III Źródło: Reuters

Do zatrzymania tankowca doszło w nocy z soboty na niedzielę na Oceanie Indyjskim, w pobliżu Wysp Kokosowych.

"Statek próbował uciec przed nałożoną przez prezydenta (USA Donalda) Trumpa blokadą (...). Śledziliśmy go od Karaibów po Ocean Indyjski i dogoniliśmy go" - poinformował amerykański resort obrony na platformie X.

"Na lądzie, w powietrzu i na morzu znajdziemy cię i wymierzymy sprawiedliwość" - ostrzegł Pentagon. Na dołączonym do wpisu nagraniu wideo widać amerykańskich żołnierzy wchodzących na pokład tankowca.

Amerykański resort obrony nie sprecyzował, czy dokonał formalnego przejęcia statku.

Statek był objęty sankcjami

Portal TankerTrackers, śledzący ruch tankowców, podał na X, że Veronica III odpłynęła z Wenezueli 3 stycznia z ładunkiem blisko dwóch milionów baryłek ropy naftowej i oleju opałowego oraz że od 2023 roku uczestniczyła w transporcie rosyjskiej, irańskiej i wenezuelskiej ropy.

Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej ministerstwa skarbu (finansów) USA wynika, że Veronica III to statek pływający pod banderą Panamy i objęty amerykańskimi sankcjami wobec Iranu.

Jednostka była jednym z kilkunastu statków, które w styczniu uciekły przed ogłoszoną przez USA blokadą Wenezueli - podała agencja AP.

Wenezuelska ropa naftowa od kilku lat pozostaje objęta sankcjami USA, a władze w Caracas sprzedawały ją za pomocą floty tankowców pływających dla niepoznaki pod banderami innych państw. W grudniu Trump ogłosił "kwarantannę" wobec takich statków na Morzu Karaibskim, by wywrzeć presję na rząd Maduro. 3 stycznia amerykańscy komandosi schwytali Maduro w Caracas i przewieźli go do USA, gdzie stanął przed sądem, oskarżony m.in. o "zmowę narkoterrorystyczną".

Opracował Adrian Wróbel/ads