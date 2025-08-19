Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Do czego doszliśmy? To jest przegrana krajów demokratycznych"

Tak jest
Łatuszka: wspólne ustalenia w Waszyngtonie nie zapadły
Źródło: TVN24
- Dziwne jest to, że rozmawiamy w ogóle o terytoriach, o podziale Ukrainy - mówił w programie "Tak jest" w TVN24 białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. Nawiązał do żądań rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, by Ukraina wycofała się z kontrolowanej części obwodu donieckiego w zamian za pokój.

Przed spotkaniem z Władimirem Putinem na Alasce prezydent USA Donald Trump powiedział europejskim liderom, że można szybko osiągnąć pokój, jeśli Ukraina wycofa się z reszty obwodu donieckiego. Informację tę przekazał dziennik "New York Times".

Po szczycie liderów w Białym Domu pytania o ewentualne zmiany terytorialne w Ukrainie wciąż pozostają otwarte. Rosja obecnie okupuje ok. 20 procent terytorium sąsiedniego kraju, w tym zaanektowany w 2014 roku Krym, obwód ługański, a także większą część obwodu donieckiego.

Po agresji zbrojnej na Ukrainę w lutym 2022 roku wojsko rosyjskie zajęło część terytoriów także w obwodach: chersońskim, zaporoskim, charkowskim i sumskim.

"Rdzeń ambicji Putina". Dlaczego Donbas jest tak istotny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Rdzeń ambicji Putina". Dlaczego Donbas jest tak istotny

Łatuszka: toczą się rozmowy, w jaki sposób podzielić Ukrainę

Zdaniem gościa wtorkowego programu "Tak jest" w TVN24 Pawła Łatuszki, dyskusje o tym, że Ukraina miałaby przekazać Rosji jakiekolwiek terytoria w zamian za osiągnięcie pokoju, są "dziwne".

- Dziwny temat, że w ogóle rozmawiamy o terytoriach. Prawo międzynarodowe stanowi jednoznacznie: to jest terytorium Ukrainy - powiedział były ambasador Białorusi w Polsce, podkreślając, że obecnie "kraje demokratyczne, a przede wszystkim Stany Zjednoczone, uczestniczą w tym, by dzielić Ukrainę". - Do czego doszliśmy? To jest dramatyczna sytuacja. To jest przegrana wszystkich krajów demokratycznych, że teraz toczą się rozmowy, w jaki sposób podzielić Ukrainę - stwierdził rozmówca TVN24.

- Czy uznać Donbas za Rosję, czy nie uznać? Czy Krym będzie rosyjski? Nie będzie - podkreślił białoruski opozycjonista, tłumacząc, że nie wolno przekazywać Rosji żadnych terytoriów ukraińskich.

Rozmowa Zełenski-Putin w Genewie? Szef MSZ: możemy przyjąć pomimo nakazu aresztowania
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rozmowa Zełenski-Putin w Genewie? Szef MSZ: możemy przyjąć pomimo nakazu aresztowania

Znaczący brak podczas szczytu na Alasce

Drugi rozmówca "Tak jest", doktor Bartłomiej Nowak z Akademii Finansów i Biznesu Vistula, przyznał rację Łatuszce w sprawie terytoriów Ukrainy i wskazał jednocześnie, że "mamy do czynienia z prezydentem, którego nie było w historii Stanów Zjednoczonych".

- Przytoczę jeden fakt. W rozszerzonej delegacji amerykańskiej w Alasce, która miała przeprowadzić rozmowy szczegółowe po spotkaniu liderów, wśród tych kilkunastu osób, nie było nikogo, kto zna się na sprawach Wschodu - powiedział Nowak. - To jest, niestety, rzeczywistość, w jakiej żyjemy - dodał gość TVN24.

Łatuszka pytany, czy Putin będzie "torpedował" ustalenia, jakie zapadły w poniedziałek w Waszyngtonie, odparł, że "nie było wspólnego stanowiska i wspólnych decyzji". Dodał, że Unia Europejska "nic nowego nie przedstawiła".

- Unia Europejska jest za Ukrainą i to jest ważne. Koalicja chętnych wspiera Ukrainę z punktu widzenia bezpieczeństwa i terytoriów. Ale z drugiej strony Unia Europejska i koalicja chętnych nie przedstawia publiczności, jakie są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i na czym one powinny polegać - dodał rozmówca TVN24.

Bartłomiej Nowak doceniał z kolei, że w Waszyngtonie "udało się utrzymać jedność transatlantycką, co było bardzo trudne". - To, co udało się na początek, to jest oczywiście, minimum - przyznał gość programu "Tak jest".

LATUSZKA NOWAK PUTIN
Łatuszka: plusem jest to, że Trump wciągnął Putina do rozmów
Źródło: TVN24

Trump "wciągnął Putina do rozmów"

Łatuszka ocenił, że plusem jest to, iż Trump "wciągnął Putina do rozmów".

- Ale to nie oznacza, że Putin będzie podejmował decyzje, które odpowiadają interesom Ukrainy - powiedział znany białoruski opozycjonista. Jego zdaniem, Putin będzie wykorzystywał możliwość dalszej komunikacji (z USA - red.), by grać na czas. Putin, jak uznał rozmówca programu "Tak jest", będzie stawiać na to, by przy pomocy sił wojskowych okupować kolejne części Ukrainy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Paweł ŁatuszkaUkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęUSADonald TrumpWładimir Putin
Czytaj także:
Zoo Londyn
Lemury już stanęły na wadze, sajmiri będą oszukiwać
METEO
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Brama wyłamana, na miejscu policyjni antyterroryści i strażacy
WARSZAWA
imageTitle
Grali jak z nut. Świątek i Ruud mają półfinał
EUROSPORT
Iga Świątek i Casper Ruud podczas US Open
Dwie wygrane w dwie godziny. Świątek i Ruud w grze o tytuł US Open [RELACJA]
EUROSPORT
Budapeszt
"Pierwszy wybór" Amerykanów. To tu może dojść do spotkania Putin - Zełenski
Świat
Władimir Putin
Putin jak "ogr u bram". "Musi nadal pożerać"
Świat
Jemen
Powódź w stolicy i w ważnym porcie. Ranni i duże szkody
METEO
Władimir Putin
Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim
Świat
Budowa trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego
Budowa trasy tramwajowej wkracza w kolejną fazę. Duże zmiany na Grójeckiej
WARSZAWA
Marco Rubio
"Będą pracować od świtu do zmierzchu". Opracują gwarancje dla Ukrainy
Świat
imageTitle
Zmęczenia nie było widać. Świątek przywitała się z US Open wygraną
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Zostały uznane za wątpliwe". Kontrola w tym tygodniu
BIZNES
Burza, chmury, możliwy deszcz, pochmurnie, groźna pogoda
Przelotny deszcz i lokalne burze. Pogoda na jutro
METEO
Aleksandra
Choroba codziennie odbiera sprawność 5-letniej Oli. "Muszę krzyczeć głośniej"
Polska
imageTitle
Nie doszedł do siebie. Lider rankingu poza turniejem mikstów US Open
EUROSPORT
shutterstock_2332496477
Tajemnicze zakłócenia. Wydano ostrzeżenia
BIZNES
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
Brak Polski na szczycie w USA. Rzecznik MSZ: sam się zastanawiałem...
Polska
Kontrola graniczna, lotnisko Chopina
W kolejce do kontroli paszportowej robiła zdjęcia, lotnisko opuściła z mandatem
WARSZAWA
imageTitle
Wielkie gwiazdy w zupełnie nowym turnieju miksta. US Open zaskoczy
EUROSPORT
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Koszykarze Legii upominają się o nową halę. Prezydent odpowiada
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk apeluje w sprawie Nawrockiego
Polska
Konkret24. Koalicja chętnych, czyli kto? Po co powstała? Wyjaśniamy
Koalicja chętnych. Kto i w jakim celu się spotykał
Zuzanna Karczewska
Zaspy gradu
Zaspy gradu na ulicach. "Tak silnej burzy nie było tutaj od 20 lat"
METEO
imageTitle
Lewandowski coraz bliżej powrotu na boisko. "Ma znaleźć się w kadrze"
EUROSPORT
Wjechał na chodnik i wyprzedził kilka samochodów
Wjechał na chodnik, żeby wyprzedzić samochody. Nagranie
Szczecin
Giorgia Meloni
Premierka Włoch reaguje na słowa kanclerza Niemiec. Nagranie hitem sieci
Świat
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Powiedział 88-latce, że dostanie pieniądze. Zniknął z jej oszczędnościami
WARSZAWA
Policjanci zatrzymali mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne)
Pobił przechodnia, a potem zaatakował policjantów
Opole
W wypadku zginął 16-letni motocyklista
Zginął 16-letni motocyklista
WARSZAWA
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Dotacja KPO dla prezydenta Krakowa? "Jawne kłamstwa". Jest pozew
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica